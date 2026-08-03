Август – време за любов и радост от малките неща; задават се едни от най-добрите дни в годината

Август обещава горещи емоции, и то не само заради жаркото лятно слънце. Последните дни на лятото преминават под силното и хармонично влияние на Венера и Меркурий, които са в своите най-силни позиции.

Това прави месеца изключително благоприятен за взаимоотношенията, общуването и за откриването на радост в малките ежедневни неща. Стихията на месеца се променя на 6 август, когато Венера навлиза в своя собствен знак Везни, където ще остане до 10 септември. Това е един от най-щастливите периоди в годината за любовта, за създаване на нови връзки или за важни стъпки като сватби и годежи. Времето е прекрасно и за инвестиции в личния стил, разкрасителни процедури и обновяване на интериора у дома. На 9 август Меркурий преминава в огнения Лъв, където ще остане до 25 август.

Неговият престой тук разпалва творческото мислене – независимо дали търсите нови, смели идеи за работата си, или искате да внесете повече цвят и настроение в градината на терасата. От 11 август Марс започва своя преход през Рак, където ще остане чак до края на септември. Тъй като войнствената планета не се чувства много комфортно в този чувствителен знак, емоциите лесно могат да ни подтикнат към импулсивни действия. Преди да реагирате напрегнато, забавете за момент и обмислете ситуацията, за да избегнете излишни сблъсъци. От друга страна, този период е изключително подходящ за мащабни ремонти, преустройства на жилището или за по-сериозна работа по двора и градината.

На 12 август настъпва слънчевото затъмнение в Лъв.

Денят е чудесен за събирания с близки хора, но може да донесе и неочаквани новини или внезапни обрати. Всички нови творчески хрумвания сега са добре дошли, но при важните житейски решения дайте си няколко дни за размисъл, преди да действате. Навлизането на Слънцето в Дева на 22 август ни кани да подредим своя си свят. Навлизаме в четириседмичен период, идеален за мащабно почистване в края на лятото, подреждане на домашните архиви, както и за финално подрязване и грижа за растенията.

На 25 август Меркурий също навлиза в Дева (в своя си знак), отваряйки идеален период за планиране, анализи и подготовка за предстоящия есенен сезон. Месецът завършва с Лунно затъмнение в Риби на 28 август, което донася по-силен емоционален градус и възможност за приключване на стари епизоди от живота ни. Не се съпротивлявайте на промените – освободете натрупаното напрежение и ако имате възможност, си подарете един ден на пълен отдих и тишина, за да възстановите силите си.

ОВЕН

Грижете се за дома си, поставете лични граници

През август очаквайте вашата креативност и творчески устрем да процъфтят. Времето е изключително подходящо да се заемете с обновяване на интериора у дома, да добавите нови ярки акценти в градината или да се отдадете на любимите си хобита. Взаимоотношенията ще придобият много по-хармоничен и топъл характер след 6 август, когато Венера навлиза във Везни, а няколко дни по-късно Меркурий ще ви помогне да изразите открито най-дълбоките си чувства. В семейните отношения може да възникнат известни изпитания около 11 август, когато вашият управител Марс навлиза в Рак.

Бъдете готови да поставите ясни и здрави граници, ако някой от близките се опитва да налага контрол. Слънчевото затъмнение на 12 август е най-мощният и позитивен ден през месеца за търсене на нова любов, посрещане на гости или за важни стъпки, свързани с разширяване на семейството. На 17 август внимавайте с разсеяността и отлагането на задачите поради напрегнатия аспект на Марс с Нептун. С преминаването на Слънцето в Дева на 22 август и последващото навлизане на Меркурий там на 25 август пред вас се открива отлична възможност да поемете инициативата в кариерата и да вдъхновите екипа си. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август, което създава идеална атмосфера за приключване на отлагани задачи или приключване на взаимоотношения, които куцат от години.

ТЕЛЕЦ

Започнете ремонтни дейности вкъщи. Обърнете внимание на романтиката

Ще каните много гости вкъщи през август. Този месец носи идеални възможности за семейни събирания, подготовка за есенния сезон и приятни грижи около дома и градината. След 6 август вашият управител Венера преминава във Везни и ви дава импулс да обърнете внимание на здравето и тонуса си чрез по-балансиран режим – физически и хранителен. Разговорите у дома стават изключително оживени след 9 август, когато Меркурий е в съвпад със Слънцето. Твърде възможно е близки хора да ви изненадат с добри новини.

Преминаването на Марс в Рак на 11 август ще внесе допълнително оживление в ежедневието ви с неочаквани пътувания, срещи със съседи и гостувания в последния момент. Слънчевото затъмнение на 12 август е перфектният момент за старт на ремонти и подобрения в интериора – започнатото тогава ще преобрази дома ви. Около 17 август хармоничният аспект между Венера и Юпитер създава идеални условия за романтично бягство или пътуване с любимия човек. След 22 август Слънцето и Меркурий навлизат в сектора на любовта, обещавайки вълнуващи приключения и прекрасни възможности да разкриете чувствата си. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август, което е страхотен повод за вечерно лятно събиране с приятели или посещение на местно културно събитие.

БЛИЗНАЦИ

Любувате се на кратки пътувания. Завършвате професионален проект

Август носи ритъм и много движение с разнообразни събития, срещи и лятно оживление около вас. Романтиката и приятните емоции излизат на преден план след 6 август, когато Венера навлиза във Везни – моментът е повече от идеален за сватби, годежи, вълнуващи срещи или за запознанство с нов човек, ако търсите любовта. Вашият управител Меркурий ще активира желанието ви за пътешествия след 9 август, което прави периода чудесен за кратки екскурзии, уикенд сред природата или къмпинг със семейството.

Преминаването на Марс в Рак на 11 август ще донесе добри възможности за стабилизиране на доходите, малко повече работа и продължителни работни дни. Слънчевото затъмнение на 12 август, подкрепено от хармоничен аспект на Меркурий с Уран, е звезден момент да организирате събиране с приятели, да предприемете неочаквано пътуване или да завържете нови, интересни познанства. След 22 август Слънцето преминава в Дева, последвано от Меркурий броени дни по-късно. Пред вас се откриват четири седмици, перфектни за обновяване на интериора, подреждане на дома и грижа за градината и растенията. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август, което може да донесе обрат или приключване на проект в професионален план, отваряйки чиста страница за много по-добра възможност в кариерата.

РАК

Финансова инжекция. Нови перспективи. Лятна почивка

Финансовото ви състояние продължава да се подобрява през този месец, което ще донесе осезаемо облекчение за бюджета ви. Присъствието на Слънцето и Юпитер в Лъв разкрива нови възможности за допълнителни приходи. След 6 август, когато Венера навлезе във Везни, може да усетите изкушение да инвестирате част от средствата в обновяване на интериора или градината, но е добре да следите разходите си. Преминаването на Меркурий в Лъв на 9 август ще ви помогне да вземете най-разумните финансови решения, а навлизането на Марс във вашия знак на 11 август ще ви дари с невероятна енергия и устрем чак до края на септември – точно навреме за всички летни пътувания и проекти у дома.

Слънчевото затъмнение на 12 август е изключително благоприятен момент да стартирате нов допълнителен бизнес или начинание, което може бързо да се превърне в печеливш източник на доходи. След 22 август Слънцето и Меркурий активират сектора на кратките пътешествия, обещавайки прекрасни уикенди на открито, къмпинг или кратки разходки сред природата. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август, което е перфектният повод да се отправите на по-дълго лятно пътешествие или круиз със семейството, за да запечатате незабравими спомени.

ЛЪВ

Харизма, романтика, флиртове и шансове за печалби

Слънцето през по-голямата част от август се движи във вашия знак, което означава, че в началото на месеца вие сте изцяло в стихията си и е време да заблестите с цялата си харизма. Мислите ви ще се насочат към любовта след 6 август, когато Венера навлиза във Везни – перфектен момент за флирт, романтични срещи или за подреждане на съвместни планове с половинката. С преминаването на Меркурий във вашия знак на 9 август можете да бъдете сигурни, че думите ви ще стигат право до сърцата на околните. Напредъкът в работата през следващите седмици ще изисква по-дискретни действия и проучвания зад кулисите, след като Марс премине в скрития ви сектор на 11 август.

Слънчевото затъмнение на 12 август е идеален момент да обновите гардероба си, да промените прическата си или да си подарите пълноценна разкрасителна процедура, която да подчертае самочувствието ви. Финансовото ви състояние тръгва нагоре през седмицата от 22 август, когато Слънцето и Меркурий навлизат във вашия сектор на парите – творческите ви идеи могат бързо да се превърнат в повишение, нов хонорар или вълнуващи предложения. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август, което ще извади на показ някои финансови въпроси у дома; отстранете своевременно малките пролуки в бюджета си, за да посрещнете есента със спокойствие и сигурност.

ДЕВА

Презареждане на батериите, затваряне на стари страници

Първа, втора и трета седмица от месеца са прекрасно време да забавите темпото и да се отдадете на заслужена почивка и спокойствие. Слънцето и Юпитер ви подканят към равносметка и дават знак, че вътрешният мир ще бъде най-големият ви източник на сила, а преминаването на вашия управител Меркурий там на 9 август допълнително ви подтиква към медитация, четене и презареждане на батериите. Всяка пауза от ежедневието сега ще ви се отрази изключително добре. След 6 август Венера навлиза във Везни и активира възможността да подобрите доходите си – изведнъж ще успявате да привличате необходимите ресурси с лекота, което ще ви даде възможност да инвестирате в дома си или да зарадвате близките си.

Навлизането на Марс във вашия социален сектор на 11 август ще донесе покани за късни летни събирания и празнични събития, затова се постарайте да балансирате между светския живот и нуждата си от спокойствие. Задължително запазете 12 август само за себе си – слънчевото затъмнение ви съветва да поставите собствените си нужди на първо място, колкото и необичайно да е това за вас. Вашият личен астрологичен сезон започва официално след 22 август с преминаването на Слънцето във вашия знак, последвано от Меркурий на 25 август. Това ви поставя в центъра на вниманието по най-красивия начин – харизмата ви ще бъде неустоима, затова я използвайте с увереност. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август, което е най-подходящият момент да прекратите токсични отношения или окончателно да затворите стари, висящи казуси, разчиствайки пътя си за един наистина прекрасен септември.

ВЕЗНИ

В центъра на събитията, но и с възможност да се усамотите в края на месеца

Началото на август ви носи оживен социален живот и много срещи с приятели. Транзитът на Венера във вашия знак от 6 август засилва максимално чара ви, помагайки с лекота да привличате нови почитатели и интересни възможности. Навлизането на Меркурий в Лъв на 9 август ви превръща в душата на всяка компания и ви поставя в центъра на всички вълнуващи събития. В същото време след 11 август Марс ще ви тласка към постигане на големи професионални цели чак до края на септември – усилията ви ще бъдат сериозни, но постигнатите резултати напълно ще си заслужават.

Най-добрата вечер за организиране на тържество, парти или среща с близки хора е по време на слънчевото затъмнение на 12 август, когато разговорите могат да бъдат изключително дълбоки и вдъхновяващи. Желанието за по-спокоен ритъм и уединение ще се появи след 22 август, когато Слънцето преминава в Дева – за вас това е сектор на равносметката. Ще го последва Меркурий на 25 август – краткото оттегляне от светския живот ще възстанови напълно вътрешния ви баланс. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август, което е перфектният момент да се освободите от вредни навици или излишни ангажименти, за да посрещнете септември хармонични, с бистър ум и готови за нови успехи.

СКОРПИОН

Служебен подем, презареждане, богат социален живот

Август се очертава като един от силните месеци за вашата кариера. Слънцето грее директно над вашия професионален сектор, проправяйки път за страхотни възможности да поемете лидерството. С навлизането на Меркурий в Лъв на 9 август ще разполагате с правилните думи, за да вдъхновите екипа си и да го поведете към успех. Моментът да се прицелите към най-високата позиция е съвършен. В същото време от 6 август Венера ще ви подтиква да си осигурите време за презареждане: спа процедури, тишина или следобеди в градината ще ви държат здраво стъпили на земята.

Пътуванията през втората половина на лятото ще донесат много вълнения, след като от 11 август Марс активира сектора на далечните хоризонти за следващите шест седмици – дръжте паспорта си подръка и бъдете готови да отпътувате във всеки един момент! Слънчевото затъмнение на 12 август е най-мощният ден за кандидатстване за нова работа, за промяна в кариерата или за искане на повишение. Една нова възможност може да се появи напълно внезапно. Социалният ви живот ще получи невероятен импулс през седмицата от 22 август, когато Слънцето и Меркурий навлизат във Дева. Тържества, лятно парти на открито или сватбени покани ще поддържат високото ви настроение. Месецът завършва с лунно затъмнение на 28 август – резервирайте тази вечер за романтична среща с любимия човек, тъй като нощта носи специална магия.

СТРЕЛЕЦ

Пътешествия, авантюри и скок в кариерата

Готови ли сте за път? Вие винаги сте! Август ви предлага страхотни възможности за пътешествия благодарение на Слънцето, което в първите три седмици от месеца активира сектора на далечните хоризонти в хороскопа ви. Преминаването на Венера в сектора на приятелствата от 6 август подсказва, че може да се отправите на път с добра компания или да гостувате на близки приятели далеч от дома. Навлизането на Меркурий в Лъв на 9 август допълнително усилва желанието ви за приключения, а Марс в Рак след 11 август ще ви помогне лесно да намерите нужните финансови средства за реализирането им. Слънчевото затъмнение на 12 август е най-вълшебният ден за планиране на голямо лятно пътуване, круиз или ваканция, която ще запечата незабравими спомени.

Фокусът ви се измества рязко към професионалното развитие през седмицата от 22 август, когато Слънцето и Меркурий навлизат в сектора на професионалната кариера във вашия хороскоп. Бързо ще поемете лидерството в ключовите проекти и ще постигнете блестящи резултати. На 28 август лунното затъмнение е идеалният момент най-накрая да приключите с досадните ремонти или подобрения у дома, за да си поемете въздух след толкова активен месец. За финал, на 31 август вашият управител Юпитер прави прекрасен, късметлийски аспект със Сатурн, създавайки перфектни условия за сериозен скок в кариерата, ново спретнато предложение или дългоочаквано признание.

КОЗИРОГ

Подем в личните финанси, желание за изгодни пътувания

Август се очертава като ключов месец за финансовото ви състояние. Присъствието на Слънцето и Юпитер в Лъв в началото на месеца значително засилва потенциала ви за печалби. В същото време Венера след 6 август ще ви помогне да привлечете много по-добре платени възможности и предложения. На 9 август, когато Меркурий се присъедини към Слънцето, е изключително подходящ момент за среща с финансов консултант или за подреждане на семейния бюджет.

Ще намерите най-добрия план за погасяване на задължения или за справяне с данъчни казуси. Слънчевото затъмнение на 12 август носи дългоочаквано финансово облекчение, което може да дойде под формата на уреден документ, възстановяване на суми, успешен съвместен проект или неочакван бонус. През седмицата след 22 август, когато Слънцето и Меркурий преминат в сектор от хороскопа ви, отговарящ за далечните пътешествия, може да изпитате изкушение да похарчите част от средствата за ваканция. Все пак изчакайте до лунното затъмнение на 28 август – тогава може да откриете много по-изгодна и близка алтернатива за отдих, която ще ви донесе страхотни преживявания, без да натоварва излишно бюджета ви. Вие сте практични хора.

ВОДОЛЕЙ

Сектор на пътешествията и сектор на финансова стабилност – активирани!

През август Слънцето и Юпитер ви разкриват прекрасни възможности да заздравите настоящите си взаимоотношения или да разширите влиянието си над определена група от хора. Навлизането на Меркурий в Лъв на 9 август създава перфектни условия за открити, сърдечни разговори. Искреното общуване и умението да изслушвате ще ви сближат още повече с важните за вас хора. След 6 август Венера активира сектора на пътешествията, което прави периода чудесен за романтични бягства с половинката. Темпото на работното място ще се ускори след 11 август, когато Марс преминава в Рак, а продуктивността ви ще скочи значително през следващите шест седмици и дните ще минават неусетно.

За търсещите любовта слънчевото затъмнение на 12 август е най-силният ден за нови познанства – бъдете отворени към света, защото сред новите ухажори може да се крие специален човек! През седмицата след 22 август Слънцето и Меркурий насочват вниманието ви към финансовите въпроси, данъците и съвместните капитали, отваряйки четириседмичен прозорец за актуализиране на бюджета и планиране на дългосрочната ви сигурност. Лунното затъмнение на 28 август носят дългоочакван финансов пробив – това може да бъде забавено плащане за стар проект, повишение или нова, подобрено платена позиция, с която да посрещнете есента напълно спокойни.

РИБИ

Предложения, които надминават очакванията ви

Август се очертава като изключително силен месец за вашата кариера. Възможностите за израстване, повишение или промяна на работата са изобилни благодарение на Слънцето, което прави компания на късметлията Юпитер в Лъв. Навлизането на Меркурий в Лъв след 9 август ще ви даде авторитет в общуването, превръщайки ви в най-естествения кандидат за всяка по-висока позиция. Обърнете специално внимание на предложенията около 12 август – те могат да надминат и най-смелите ви очаквания, затова бъдете готови да кажете „да“. В личен план преминаването на Венера във Везни на 6 август носи нова близост в любовния ви живот.

За обвързаните това е момент за разпалване на страстта, а необвързаните Риби ще се радват на нови, вълнуващи познанства. Марс добавя още повече огън след 11 август, гарантирайки горещи летни вечери. През седмицата от 22 август Слънцето и Меркурий навлизат твърдо във вашия партньорски сектор, помагайки на връзките ви да станат още по-дълбоки и стабилни. Заявете ясно своите нужди и желания по време на лунното затъмнение на 28 август. Така ще поставите основите на наистина здрава и хармонична динамика занапред.

Тодор Емилов-Тео