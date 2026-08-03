Бербатов идва във Велико Търново като актьор

Музиката към спектакъла му „Разкодиране“ е на Графа

Известният български футболист и любимец на футболните фенове Димитър Бербатов ще дойде във Велико Търново, но не като представител на най-масовия спорт, а като актьор. Той ще представи спектакъла „Бербатов: разкодиране“.

Премиерата на спектакъла е на 9 септември в Благоевград, следват Пазарджик, а след това Стара Загора и Плевен. Датата в старата столица все още не е ясна, но представление със сигурност ще има. Организаторите ще обявят по-късно точния ден и час. Междувременно билетите за премиерата са разпродадени, а за сцената в Пазарджик са изкупени над 50%.

В главната роля на спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са на Яна Титова, а музиката е специално създадена от Графа. Бербатов обещава да отведе хората отвъд футбола – към изборите в живота и тежките решения, които е трябвало да взема.

В спектакъла са съчетани режисура, сценично присъствие, мултимедия и внушително осветление.

Михаил МИХАЛЕВ