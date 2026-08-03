Чужденци от четири континента пяха „Богатство“ на „Тангра“ във ВТУ

Чужденци от четири континента, участници в Международния летен семинар по български език във ВТУ, пяха прочутата песен „Богатство“ на „Тангра“.

В аулата на университета те демонстрираха завидни гласови възможности и много добър български език.

Участниците в 49-ото издание на семинара получиха своите сертификати. В продължение на няколко седмици те се включиха в богатата програма. Семинарът беше открит на 13 юли 2026 г. в аулата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Форумът събра над 80 участници от 28 държави от четири континента, включително студенти, преподаватели и преводачи.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ