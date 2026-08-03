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Драганово празнува
Общество

Драганово празнува с фолклорни състави от Будапеща и Руслан Мъйнов

Ана Райковска 42 четения 0 Comments

Жители и гости на Драганово се събраха на традиционния сбор на селото, посветен на св. Илия и честван по стар стил. Храмов празник имаше и местната църква „Св. Пророк Илия“.

Областният управител Марин Богомилов бе специален гост на празника и поздрави всички присъстващи на площада пред читалището. В знак на уважение към местното ръководство и жителите Марин Богомилов връчи поздравителен адрес на кмета на село Драганово Иван Кишев.

Празничната програма тази година предложи много емоции и гости от чужбина. Специални участници в събора бяха Фолклорно-танцовият клуб „Янтра“ и Фолклорно-танцов клуб „Росица“ от Будапеща, които са потомци на български градинари. Те се включиха и в Международния фолклорен фестивал във Велико Търново през юли.

Богата беше и музикалната програма с изпълнения на млади таланти, на местни самодейци и със специалното участие на популярния изпълнител Руслан Мъйнов. Накрая за радост на всички имаше и заря.

Драганово празнува

Ана РАЙКОВСКА

 

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