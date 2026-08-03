Два електромобила, оборудвани като лекарски кабинети, ще кръстосват община Велико Търново

Два нови електрически автомобила се превръщат в мобилни лекарски кабинети за община Велико Търново, информира кметът Даниел Панов.

С тях се подобряват още повече ефективността и ежедневната работа на социално-здравните услуги.

Осигурено е и допълнително медицинско оборудване за мобилните екипи, които преглеждат хората в малките населени места по здравната програма на Общината.

Автомобилите разполагат и с мултифункционални куфари, които са оборудвани с портативни електрокардиографи с термопринтер, ЕКГ холтери, пулсоксиметри, апарати за изследване на кръвна захар, холестерол, хемоглобин и пикочна киселина, анализатори за липиден профил, дефибрилатори, консумативи за лабораторна диагностика и др.

Електрическите автомобили и медицинското оборудване бяха приети от директора на дирекция “Социални дейности, здравеопазване, транспорт” Росица Димитрова и екипа й. Те ще се използват както за мобилната грижа, така също за услугите на подкрепа в домашна среда, транспорт на специалисти и осигуряване на по-добър достъп до социално-здравни грижи за уязвими групи.

Инвестицията е направена с успешната реализация на проекти „Зелена енергия за социалните услуги на територията на Община Велико Търново“ и „Зелена мобилност за достъпни социални услуги в Община Велико Търново“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.