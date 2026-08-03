Глоба за насилник, ругал и ударил шамар на жена

Глоба в размер на 51,05 евро е наложил Районен съд – Велико Търново на 37-годишен от с. Драганово за дребно хулиганство. На 30 юли в старата столица във видимо нетрезво състояние той ударил шамар на жена от Лясковец, употребил ругатни, псувни и неприлични изрази.

След намесата на полицията е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

Служители на полицейското управление в Свищов са задържали 28-годишен местен жител за домашно насилие. Сигнал за случая е получен в нощта срещу 3 август от неговата майка. Жената обяснила, че между двамата е възникнал скандал, който прераснал в сбиване. Потърпевшата е прегледана в Спешна помощ – Свищов, където е установено, че има охлузвания е хематоми в областта на предмишницата.

Младият мъж е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.