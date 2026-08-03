Хороскоп, 4 август: Денят е динамичен и подходящ за действия

Във вторник Луната продължава своя път в Овен, а хармоничният й аспект с Марс ни зарежда с физически тонус, смелост и решителност. Денят е динамичен и подходящ за действия, спорт, преодоляване на препятствия и бързо вземане на решения. Добре е да сме активни.

ОВЕН

Дайте съвет

Във вторник ще се чувствате силни и уверени, а решенията, които вземате, ще са точни и навременни. Хората около вас ще очакват да им дадете ценен съвет, защото се оказва, че в точно определена ситуация на работното място вие ще се окажете най-вещи и компетентни, за да дадете мнение.

ТЕЛЕЦ

Намерете вдъхновение

Този ден, въпреки че вие се чувствате без сили и енергия, ви дава възможност да положите основите на нещо важно за себе си. Започнете вторника с четене на книга или слушайте любима песен. Опитайте да се вдъхновите за работа и действие. Днес мотивацията ви ще е важен фактор за добре свършената ви работа.

БЛИЗНАЦИ

Важен контакт

Днес ще се окаже, че разполагате с нужните сили и енергия, за да докарате до край важни проекти или ангажиментите, с които ви натовариха днес. Контакт с влиятелна личност може да отвори нови врати пред вас, така че бъдете готови да преговаряте и да се представите във възможно най-добрата светлина.

РАК

Кажете мнението си

С действията си днес ще успеете да спечелите доверието на важни хора. На хора, които ще ви вдъхновяват все повече и повече и ако останете с тях, работата ви ще върви в пъти по-добре. Не се страхувайте да изкажете мнението си по тактичен начин. То ще бъде чуто и вие ще бъдете зарадвани от резултатите.

ЛЪВ

Творчески занимания

Ще усетите прилив на вдъхновение и денят е идеален за творчески занимания. В работата ви очаква положително развитие, свързано с подкрепата на важен човек. В личен план обърнете внимание на хората, които заслужават вашите грижи, и обърнете гръб на онези, които все търсят от вас услуги, а когато ви потрябват, ги няма.

ДЕВА

Просперитет

Във вторник ще се справите с важен тежък ангажимент, който отлагахте от дълго време. Днес говорите убедително и ще спечелите подкрепата на човек, който досега не е заставал на ваша страна. В личен план не се лишавайте от възможността да поговорите с половинката и да чуете проблемите, които тя има.

ВЕЗНИ

Печелите подкрепа

На работното място днес от вас ще се иска да действате бързо, смело и без излишни колебания. Бъдете ясни, категорични и решителни. Ще говорите убедително и ще спечелите подкрепата на човек, който досега е бил доста резервиран спрямо вашите идеи и начина ви на мислене.

СКОРПИОН

Без страхове

Днес идеите ви са доста свежи и могат да срещнат одобрението на хората, стига да ги поднасяте по един по-убедителен начин. Не се страхувайте да заявите себе си. Не се страхувайте от неодобрение и отхвърляне, защото точно тези страхове често са причината да не изразявате себе си по правилния начин.

СТРЕЛЕЦ

Ценен съвет

Ще усетите как енергията днес приижда при вас. Ще успеете да свършите важна работна задача така, че не само вие да сте доволни от себе си, а и колективът да признае, че успявате. Ще получите ценен съвет от човек, който има повече опит и знания в областта, в която работите. Приемете го като дар.

КОЗИРОГ

Прекрасен ден

Днес ще впечатлите всички около себе си със своята решителност. Днес не се колебаете, а ясно заявявате позициите си, които отразяват вашите желания и начина ви на мислене. Денят е подходящ да промените работната среда и тези от вас, които са на нова работа, ще спечелят много съмишленици на своя страна.

ВОДОЛЕЙ

Слагате ред

Вторник е денят, в който ще успеете да сложите ред в хаоса около себе си, а това по свой си начин ще ви успокои и ще ви накара да се чувствате по-уверени и с по-голяма стабилност. Денят е подходящ за провеждане на важни срещи и договаряне на условия, които ще ви донесат бъдещи приходи.

РИБИ

По вашите сили е

Ще получите ценна информация, която да използвате в съвсем близко бъдеще. Запомнете я. Работата ви ще върви гладко, стига да не губите времето си в излишни колебания и съмнения. Съмнения най-вече за вашата лична компетентност. В момента всичко, с което се заемате, е по вашите сили.

Хороскоп за родените на 4 август – Честит рожден ден! Не се страхувайте да поемете отговорности през годината, която следва за вас от днес нататък. Това е година на изява, но и на доказване. Докажете, че на вас може да се разчита.

Тодор Емилов-Тео