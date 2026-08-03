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Къде ще спира токът във вторник, 4 август

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На 04.08.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: с. Градина, с. Полски Сеновец, МТП 12 Полски Сеновец Цетин България ЕАД, БКТП Кишлика Полски Сеновец, ФЕЦ ЕЛИТ-94 ЕООД, МКТП ТЕЦ Хидротест П. Сеновец и СОЛАР 03 ЕООД.

На 04.08.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Крушето, община Горна Оряховица.

На 04.08.2026 г., от 8:30 ч. до 9:00 ч., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Янтра, Община Горна Оряховица.

На 04.08.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново: ул. Алеко Константинов от № 50 до № 64, ул. Александър Бурмов от № 2 до № 8 и от № 30 до № 54, ул. Ангел Каралийчев от № 1 до № 3, ул. Асен Разцветников от № 1 до № 23 и от № 2 до № 8, ул. Баба Мота № 1, № 12 и № 16, ул. България № 21Б, № 24 и № 26, ул. Гео Милев от № 27 до № 61 и от № 22 до № 56, ул. Димитър Буйнозов № 11, ул. Елин Пелин № 39, ул. Камен Зидаров от № 4 до № 20, ул. Мальовица от № 23 до № 31 ул. Негованка от № 1 до № 5 и № 2, ул. Освобождение № 3, № 29, от № 33 до № 41 и от № 34 до № 66, ул. Пейо К. Яворов № 30, ул. П. Ю. Тодоров № 1 и № 3, ул. Сергей Румянцев № 2 и № 6, ул. Стоян Михайловски № 3 и № 5, ул. Тодор Балина № 5, № 9, № 11 и № 14.

На 04.08.2026 г., от 9:30 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на  електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Свищов: с. Драгомирово, гарата на с. Ореш и Стрелбището до с. Ореш, с. Морава.

На 04.08.2026 г., от 9:30 ч. до 10:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на с. Българско Сливово, община Свищов. Град Свищов – района на местност Ненова шатра, Булгартрансгаз ЕАД, СОВАТА ЕАД.

На 04.08.2026 г., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов: с. Ореш, обекти намиращи се западно от гр. Свищов по пътя за с. Ореш /Енеркемикал ООД, Булстрой Инжинеринг 2008 ЕАД, вили Т.Ценков, Транском ООД, Бига АУТО ЕООД, Братов ЕООД, Сортови семена ЕЛИТ 2001 ЕООД, ВиК Йовковци/.

На 04.08.2026 г., от 8:50 ч. до 12:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – Местност Дълга Лъка и промишлена зона Дълга Лъка, както и фирмите: МЕБЕЛ ЛУКС ВТ ЕООД, ЕЛТРОН ЕООД, Л – С – КОМЕРС ООД, ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД, СИНТЕЗИЯ ООД, ТРЕЙДНЕТ ВАРНА ЕООД , ПЕТРОВ ТЕКСТИЛ ООД, А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, ТОПЛИВО АД, ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ, ВИНПРОМ АД, АЛУМИНА ЕЛИТ 2003 ЕООД, АУДАКС КОРП ООД, НОВАКЕМ ООД, А1 България.

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