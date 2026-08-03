Нова измама: Фалшиви сайтове копират известни марки и ловят клиенти с предлагани големи намаления

Българската Ритейл Асоциация (БРА), която обединява водещите търговски марки и ритейлъри в България, излезе с официално предупреждение за зачестили случаи на „бранд фишинг“ . Това е създаване на фалшиви сайтове-двойници на известни брандове. Това потвърдиха и криминалисти от ОДМВР-Велико Търново.

„В разгара на сезонните намаления, когато вниманието на всички ни е притъпено от масовите и напълно легитимни разпродажби, киберпрестъпниците използват момента, за да подмамят потребителите с несъществуващи оферти. В тази схема ударът е двоен – вие, нашите клиенти, понасяте преки финансови загуби и риск за личните си данни, а ние, легитимните български търговци, се изправяме срещу злоупотреба с името и репутацията ни, градени с години на честен труд“, предупреждават от асоциацията.

Те разясняват как се извършва измамата срещу легитимните брандове.

Киберпрестъпниците изтеглят визуалното съдържание на автентичните онлайн магазини – логата, продуктовите снимки, рекламните банери и дори общите условия, и ги качват на уебсайтове с домейни, които имитират оригиналните. Чрез агресивни и евтини реклами в социалните мрежи (Facebook, Instagram, TikTok) те обещават „ликвидация“ с намаления в размер на 80-90%.

“Тъй като сайтовете изглеждат визуално идентични с оригиналните платформи, потребителите въвеждат данните на банковите си карти, за да платят направена покупка. Поръчаната стока никога не пристига, а данните на картите им биват откраднати и впоследствие използвани за нерегламентирани трансакции”, посочват още запознати с престъпната схема.