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Област Велико Търново е сред петте в страната с жълт код за горещо време

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Жълт код за горещо време е обявен в пет области на страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Според данните максимални температури и в петте области ще бъдат между 35 и 37 градуса.

През следващите дни времето ще остане слънчево, сочи прогнозата за времето на НИМХ. Температурите ще се повишат още малко и в сряда максималните ще бъдат между 34° и 39°.

Снимка: НИМХ

БТА

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