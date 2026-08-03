Община Лясковец закупува още техника и е все по-самостоятелна

Продължава оборудването на общинското предприятие по благоустройство в Лясковец с още техника.

На юлската сесия на местния парламент съветниците приеха предложението на кмета Васил Христов да се закупи нов трактор с прикачен инвентар (шредер за почистване на треви и храсти край пътното платно, челен товарач, предна навесна система, кофа за челен товарач, гребло за сняг, навесен песъкар), които ще се ползват целогодишно – за косене и почистване през пролетта и лятото и за снегопочистване и опесъчаване през зимата.

Работата на Общината е в посока намаляване зависимостта й от външни изпълнители, защото, когато разчита на себе си, ще е по-оперативна и по-гъвкава, а дейностите ще се по-качествено изпълнени и ще струват по-малко на общинския бюджет. Вече е налице примерът със сметосъбирането – благодарение на това, че вече Общината сама извършва услугата, отпадъците в селата се извозват всяка седмица, докато при външния изпълнител това се правеше три пъти месечно.

Ана РАЙКОВСКА