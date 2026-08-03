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Около 100 души се събраха на традиционната молитва за дъжд и берекет

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Около 100 души се събраха на традиционната молитва за дъжд, плодородие и берекет край Средно село, община Златарица. Събитието премина в дух на уважение, единство и съхраняване на една дългогодишна традиция.

Сред присъстващите бяха духовниците Нутфи Нутфиев и Енвер Яхов, имамът на село Калайджии, кметът на община Златарица Петър Ганев, както и кметове на населени места от общината.

По време на молитвата бяха отправени молитви към Всевишния за дъжд, плодородие, здраве, мир и берекет. След религиозния ритуал за всички присъстващи беше раздаден традиционен курбан.

Събитието отново събра хора от различни населени места, които заедно отправиха своите молитви с надежда за благодатна година и добра реколта.

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