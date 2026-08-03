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Крими

Пиян джебчия, обрал шведска  туристка

БОРБА БГ 25 четения 0 Comments

Служители на РУ – В. Търново разкриха джебчийска кражба.

На 27 юли в полицейското управление съдействие е потърсила шведска гражданка. Тя обяснила, че в картинна галерия в града е установила липсата на портмонето си, съдържащо пари и лични документи. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е  44-годишен търновец, известен на полицията и осъждан.

Той  е извършил деянието в нетрезво състояние. Извършителят е върнал портфейла, а намиращата се в него сума обещал да възстанови. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

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