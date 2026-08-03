Пиян джебчия, обрал шведска  туристка

Служители на РУ – В. Търново разкриха джебчийска кражба.

На 27 юли в полицейското управление съдействие е потърсила шведска гражданка. Тя обяснила, че в картинна галерия в града е установила липсата на портмонето си, съдържащо пари и лични документи. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 44-годишен търновец, известен на полицията и осъждан.

Той е извършил деянието в нетрезво състояние. Извършителят е върнал портфейла, а намиращата се в него сума обещал да възстанови. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.