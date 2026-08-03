Посрещаме чудотворната икона на Света Богородица Хавайска във Велико Търново на 12 август

Великотърновци ще могат да се поклонят на чудотворната икона на Света Богородица Хавайска и да помолят за изцеление на 12 и 13 август, в тези дни тя ще е във Великотърновската епархия като част от обиколката й из страната.

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, както е пълното й име, пристигна в България на 31 юли и бе посрещната на летище „Васил Левски” от българския патриарх Даниил. Светинята бе донесена от делегация на Руската православна църква, водена от епископ Ириней Лондонски и Западноевропейски и от пазителя на иконата отец Нектарий Янгсън. На 1 август бе посрещната в столичния храм „Света София Премъдрост Божия”, а после с литийно шествие бе пренесена до митрополитския храм „Света Неделя”, където ще остане за поклонение до 5 август. След тази дата започва обиколка из страната, като преди Великотърновска епархия иконата ще бъде в Неврокопска, Ловчанска, Видинска и Врачанска епархия. На 17 и 18 август чудотворната икона ще е в Рилския манастир, а на 19 август светинята ще отпътува от България.

Историята на иконата започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по някакво чудо започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света. Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове, пред нея са се поклонили милиони православни вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. „Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица е голямо благословение за България в началото на Богородичния пост и свидетелство за Божията благодат”, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си към стотиците миряни в столичния храм „Света София Премъдрост Божия“.

Патриархът разказа и за мироточенето на иконата в София.

По думите му след поклонението в храм „Св. Марина“ иконата е била почистена и подсушена, на сутринта нямало нищо, но след като иконата била изложена пред миряните на 1 август, вътрешната страна на стъклото отново била покрита с миро. Той отбеляза, че мирото, събрано от иконата, ще бъде раздадено на поклонниците заедно с иконки за благословение.

Според него чудото на мироточенето свидетелства, че Божията благодат не идва от дървото или стъклото на иконата, а чрез образа на Пресвета Богородица.

„Тази малка икона, която дори не е с рисуван образ, а е отпечатък – снимка на изгубената преди няколко десетилетия Монреалска Богородица, ни свидетелства, че Бог, Света Богородица и светиите са близо до нас и изливат своята благодат“, заяви още патриарх Даниил.

Привилегия за търновци е, че и те ще могат да усетят тази благодат чрез чудотворната икона на Света Богородица Хавайска.

Предстои от Великотърновската митрополия да представят програмата по посрещането й в старата столица.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. БТА