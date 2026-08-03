Ученици завършиха производствена практика в реална работна среда

Единадесетокласниците от ПГСАГ „Ангел Попов“ във Велико Търново проведоха своята задължителна производствена практика.

Професионалното обучение в реална работна среда се организира в тясно сътрудничество с водещи строителни компании, проектантски бюра, държавни институции и общински структури, които са дългогодишни партньори на гимназията. Практиката предостави възможност на бъдещите специалисти да приложат придобитите теоретични знания при изпълнението на реални инвестиционни, инфраструктурни, ландшафтни и дизайнерски проекти.

Учениците от специалност „Строителство и архитектура“ се запознаха детайлно с етапите на инвестиционния процес. Техните дейности обхванаха проследяване на проектния цикъл на сгради, обработка и архивиране на проектна документация, работа с архитектурни чертежи, изготвяне на количествени сметки и подготовка на административни документи. По време на работата си на строителните обекти учениците подпомагаха преките процеси на терен, следяха за спазването на изискванията за качество и усвоиха нормативните правила за безопасност и здраве при работа.

За учениците от специалност „Архитектурна реставрация“ практическото обучение премина паралелно на строителни площадки и в проектантски офиси. Основен акцент бе поставен върху процесите по реновиране, консервиране и реставрация на сгради. На терен единадесетокласниците взеха участие в кофражни и армировъчни работи, изливане на стоманобетонни конструктивни елементи, изграждане на стени и стълбища, както и в различни довършителни операции като шпакловане, шлифоване, грундиране, боядисване, полагане на външна топлоизолация, редене на паваж и монтаж на бордюри. В проектантска среда те извършваха заснемания и изготвяха количествени сметки за строително-ремонтни и реставрационни дейности.

Единадесетокласниците от специалност „Водно строителство“ се включиха в изпълнението на сградни и мащабни инфраструктурни обекти.

Те проследиха процесите по изграждане на жилищни сгради, водопроводни мрежи и подпорни стени, както и проектирането на специализирани ВиК съоръжения. Учениците усвоиха технологията за работа с различни видове водопроводни арматури и фасонни части, като едновременно с това се запознаха с оформянето на документацията за отчитане, приемане и въвеждане на обектите в експлоатация.

Практическото обучение на специалност „Геодезия“ включваше изпълнението на теренни задачи и компютърна обработка. Използвайки високотехнологични тотални станции и GPS/GNSS приемници, учениците извършиха геодезически заснемания за нуждите на кадастъра и попълването на кадастралната карта. Събраните данни бяха обработени в компютърна среда със специализиран софтуер, а като финална задача учениците изработиха схеми на самостоятелни обекти в сгради (схеми на етажно разпределение) въз основа на кадастрални данни и реални архитектурни чертежи.

За учениците от специалност „Парково строителство и озеленяване“ практиката се проведе на територията на търговски обекти за цветя, паркови пространства и декоративни разсадници.

Младежите придобиха умения за аранжиране на цветни композиции и обслужване на клиенти, като успоредно с това взеха активно участие в реалното изграждане на ландшафтни обекти – градини, паркови алеи и партерни пространства. В разсадниците те усвоиха технологията по засаждане, пресаждане, поливане, торене и фитосанитарни грижи за декоративни растителни видове.

Учениците от специалност „Интериорен дизайн“ проведоха своята практика под прякото ръководство на специалисти в областта на архитектурата, пространствения дизайн и мебелното производство. В архитектурните бюра те се включиха в заснемането на обекти и подготовката на подробни устройствени планове (ПУП), като надградиха уменията си за работа с платформите AutoCAD, ArchiCAD и 3ds Max. В мебелните салони те участваха в проектирането на индивидуални клиентски поръчки чрез 3D визуализиращ софтуер (SketchUp, ArchiCAD) и проучиха актуалните пазарни тенденции при мебелите, обкова, текстила и декорацията. В производствените бази учениците проследиха целия технологичен процес по разкрояване на плоскости на CNC фреза, кантиране и монтаж на корпусна мебел от масивна дървесина и MDF, както и производството на интериорни и входни врати, перголи и веранди.

Михаил МИХАЛЕВ