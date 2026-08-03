Река Дунав е в центъра на летен фестивал

Емблематичният за Свищов фестивал „Реката“ отново ще предложи в горещите августовски дни богата културна програма и забавления за малки и големи, с акцент върху екологията и здравето. Фестивалът ще продължи три дни – от 7 до 9 август.

Събитията започват в петък, 7 август, на подпорната стена пред църквата „Св. Димитър“ в местността Калето, където от 18 часа ще бъде открита интерактивна фотоизложба „Въздухът на фокус“ и среща с представители от Лекарската мрежа „Въздух за здраве“. От 19,15 ч. е представянето на фотокнигата „Илюзията за смисъл“, а вечерта предлага от 20,30 ч. фестивално кафене и лятно кино за деца в градската градинка.

Съботната програма започва в 10 часа, с работилници, игри, занаяти, детски кът и фестивално кафене, до 13 часа. В същия времеви отрязък е творческата работилница за изработка на къщички за птици „Пернати съседи търсят дом“, ще бъде разположен и щанд на Българското дружество за защита на птиците. В градската градинка пък ще има щанд на Дружеството за защита на животните „Четири лапи“, по същото време.

Художествената програма започва в 17,30 ч. с прожекцията в киносалона на читалището на документалния филм „Кучето на Златю“, ще има и среща със сценаристката Диана Стойкова. В Детския отдел на читалищната библиотека от 18,30 ч. децата ще могат да се срещнат с Мария Донева.

За 19,30 ч. е планирана фотоизложбата на Лиъм Харпър, на площад „Алеко“.

За доброто настроение ще се погрижи „12 Bar Band“, с концерт от 20,30 ч. в градската градинка.

В неделя, 9 август, е разходката с Каяк клуб Свищов на Бобърския остров, с тръгване от с. Вардим. Записването е предварително. Отново на разположение на посетителите на фестивала ще има Chill Zone, фестивално кафене, детски кът и Дар shop в градската градина.

От 10,15 ч. е срещата – разговор с Мириам Волман на тема „Навън е по-добре”, за природата като лек и учител, и за финландския опит в отглеждането на деца и ранното им развитие в хъб за изкуство и култура „Реката“. От 11,45 ч. е представянето на стихосбирката „Искам да се обадя на майка по телефона“ на Мария Донева.

В 21 часа ще има лятно кино също в градската градина, което ще е и последното събитие на фестивала.

Ана Райковска