Седем огнеборци спасиха 2 сгради и 25 домашни животни от горяща плевня

Седем огнеборци с 3 специализирани автомобила са гасили пожар, лумнал в плевня в еленското село Марян. Инцидентът станал на 2 август в 13:56 часа. Местни хора забелязали пламъците и незабавно подали сигнал на телефон 112.

Въпреки бързите действия на пожарникарите са изгорели 320 бали фураж, покривна конструкция – 100 кв. м., фуражомелка и 90 кв.м. паянтова постройка.

Спасени са две сгради и 25 животни. При огледа се оказало, че огнената стихия е предизвикана от късо съединение.

Същия ден служители на РДПБЗН-Велико Търново са реагирали на общо 6 сигнала за пожари. Повечето от тях са за пламнали сухи треви и отпадъци поради небрежност при боравене с открит огън. Спасителните екипи са предотвратили унижощаване на над 200 декара с посеви, на две сгради и четири автомобила.

Веселина АНГЕЛОВА