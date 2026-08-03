За седма поредна година събраха бъдещи първокласници на безплатна академия в Еленския Балкан

За седма поредна година кметството организира безплатната проява за бъдещи първокласници – инициатива, която помага на малчуганите да направят уверено първите си стъпки към училище.

През месеците юни и юли малките участници съчетаваха ученето със забавлението. Те направиха първи стъпки в света на българския език и математиката, участваха в образователни и комуникативни игри, учиха се да работят в екип и създадоха нови приятелства.

Програмата, направена в рамките на дейностите на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, включваше още посещения на двете училища в Елена, беседа за безопасността на движението по пътищата, срещи с историческите забележителности на града и посещение в детския отдел на градската библиотека в балканското градче.

Финалът на занималнята бе в областния център, където всички деца получиха подаръци от заместник-кмета Десислава Шопова.

Тя им пожела здраве, весело лято и уверен старт в едно от най-вълнуващите приключения – първия учебен ден.

И тази година инициативата доказа своята стойност – тя не само подготви бъдещите първокласници за училище, но и осигури спокойствие на родителите, а на децата подари лято, изпълнено с нови знания, игри, усмивки и незабравими спомени.

Напълно безплатните занимания, учебните пособия, закуската и обядът превърнаха Детската лятна занималня в още една успешна кауза на Община Елена в подкрепа на семействата и най-малките жители на общината.