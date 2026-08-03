Стотици социалисти от областта се качиха на Бузлуджа

Стотици социалисти от всички общини на област Велико Търново се качиха на връх Бузлуджа. Осем автобуса и десетки автомобили потеглиха рано сутринта към историческата поляна, където по традиция се събират членове и симпатизанти.

Тази година те отбелязаха 135 години организирано социалистическо движение под мотото „За социализъм с бъдеще“.

Част от програмата беше и областният председател на БСП Михаил Михалев. В своята реч той беше категоричен, че на Бузлуджа не се качват туристи, а хора, за които съборът на левицата е съдба, закодирана в тяхното ДНК.

„Изкачването на Бузлуджа е дълг към всички милиони социалисти през десетилетията, които с много труд и лишения успяха и изградиха съвременния облик на България. Хулени и преследвани, репресирани и отричани, заклеймявани от псевдодемократите на новото време, ние успяхме да запази нашите идеали. Няма по-важно място за българските социалисти от Бузлуджа, защото тук първопроходниците на идеала ни начертаха пътя, по който да вървим. Не, те никога не са обещавали този път да бъде лесен. Напротив, те са знаели и са били убедени, че постигането на всички политически цели и развитието на социалистическото общество ще бъдат трудни и на моменти дори невъзможни“, каза Михаил Михалев.

Силна реч произнесе и лидерът на социалистите Крум Зарков, който още веднъж потвърди подкрепа към кандидата за президент Илияна Йотова. Той беше категоричен, че името на БСП няма да бъде спрягано в минало време.

„Тази година пътят до Бузлуджа беше сложен и немалко хора се загубиха по него. Няма ги днес черните коли на депутати и министри. Няма ги сините лампи да светят по завоя! Оказа се, че тук са идвали хора само с тях или по-лошо – само след тях. Но тук днес се събрахме достатъчно много. И много ви моля, бъдете горди! Защото, когато сте дошли днес, сте дошли сами, защото сте превъзмогнали това, което други не успяха – изкушението, разочарованието, болката в името на една непреходна идея“, каза Крум Зарков.