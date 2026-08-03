Строител направи филм за Преображенския манастир

На финала е проектът за реставрация на светинята

Най-новият филм за Преображенския манастир „Свето Преображение Господне“ вече е достъпен в интернет, а може да се появи и по някоя от националните телевизии, ако проявят интерес. Премиерата на лентата „Преображенския манастир – между скалите и вечността“ бе в навечерието на големия християнски празник и храмов празник на манастира – Преображение.

Документалният филм, който трае 50 минути, е дело на 40-годишния великотърновец Светослав Лазаров, който след многократни посещения в светата обител приел спасяването й присърце.

Още на портала на манастира видял какви конструктивни проблеми има сградата и разпитал игумена отец Георги и така се стигнало и до филма.

Авторът е завършил ПГСАГ „А. Попов“, специалност „Геодезия“, и има строителна фирма. Обаче, както сподели за „Борба“, се занимава с фото- и видеообработка и заснемане, което му помогнало да направи творба с високи художествени качества. Работата му е резултат на двумесечен труд, снимал е през юни и юли тази година, като обикалял доста, за да събере колкото се може повече информация.

Филмът не е само зов за помощ за опазването на манастира, но и проследява дългата му и славна история през вековете, както казва режисьорът, от двете гледни точки – официалната – на историците, и на игумена и монасите. „Оказа се, че фактологически има доста разлики – в години и за местоположението на манастира. Посочени са и двете, за да могат хората сами да преценят коя да подкрепят и на кого да повярват. Има и неща, които са диаметрално противоположни. Така например, според историците, в началото храмът е бил на около километър от сегашното му място, а според игумена, той от самото си начало е граден, където е в момента, и това е потвърдено с факти, които могат да се видят във филма – самата мазилка на места е 4 слоя, което потвърждава, че църквата е от много отдавна“, коментира Светослав Лазаров.

Сред съкровищата на Преображенския манастир му направил впечатление портретът на цар Фердинанд.

Интересна е и историята по опазването му. Комунистите, когато били на власт, на няколко пъти ходили и вземали ценности, чиито следи се губят. Монасите обаче успели да скрият част от тях и в момента те се съхраняват в една стаичка в обителта.

Църквата към манастира е единствената изцяло стенописана от край до край от Захари Зограф и за първи път от повече от 120 години отново се разкриват оригиналните му стенописи – нещо, което също поразило Светослав. „Преображенският манастир е светиня, но и произведение на изкуството и архитектурата, затова трябва да го опазим“, е посланието на филма.

Добрата новина е, че на финала е завършването на проекта за неговата реставрация, самият игумен движи нещата, след което ще бъде обявена и дарителска кампания за набиране на средства. В делото си игуменът срещнал много съмишленици, чиито имена скоро ще бъдат обявени.

„Това, с което аз мога да помогна, е да дам гласност и когато се стигне до тази кампания, вече да сме предизвикали интерес у хората“, казва авторът на документалния филм, който е достъпен за всеки, който иска да го види и милее за българщината и родната ни история.

Ана Райковска

Сн. Светослав Лазаров