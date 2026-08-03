Студенти от Медицинския филиал във Велико Търново оказват първа долекарска помощ по селата

Филиал Велико Търново към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна, съвместно с Дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт“ в Община Велико Търново успешно реализират през годините инициативи, насочени към деца, възрастни и хора с увреждания както в социалните услуги, така и в общността.

През летните месеци с децата, посещаващи Центровете за работа с деца и младежи в малките населени места, за трета поредна година се реализират занимания, насочени към оказване на първа долекарска помощ. Към момента са обхванати три населени места – с. Малки чифлик, с. Шемшево и с. Къпиново. В инициативата доброволно участват три студентки от трети курс, специалност „Медицинска сестра“.