„Свилоза” върви към фалит, работниците масово напускат

Мажоритарният собственик Красимир Дачев, почетен гражданин на Свищов от 2005 г. и носител на орден „Стара планина”, дължи милиони на НАП

Запорирани сметки и активи на „Свилоза”, личен фалит на собственика Красимир Дачев, масово напускане на работници и официално дело за несъстоятелност от тази година – това е печалната картина в момента на едно от структуроопределящите предприятия не само за Свищов, но и за региона. „Свилоза” не работи, работниците не са получавали заплати почти година и затова напускат масово. Последно те протестираха пред сградата на завода за производство на целулоза през февруари. По думите на изпълнителния директор Михаил Колчев в „Свилоза” са останали между 50 и 60 души от 460, когато тя спря да работи.

От времето на социализма, когато в структурата на „Свилоза” имаше 4 предприятия и 3600 служители, сега е останало само едно, и то не може вече да дава препитание дори на по-малко от 500 работници. Няколко пъти ръководството заявяваше пред „Борба”, че заводът ще заработи, когато получи финансиране, тогава ще бъдат изплатени и дължимите заплати. Досега това не е станало, никой и не казва, включително изпълнителният директор, откъде ще дойдат пари, щом активите, оборудването, завода и сметките са под запор. И кой евентуално ще влее средства в загиващо предприятие…

Кредиторите на „Свилоза”/„Свилоцел” ЕАД представляват дълъг списък, а на 20 март 2026 г. в Окръжен съд – Велико Търново, официално е заведено дело за несъстоятелност под № 36, в което страна са ОББ, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, УниКредит Булбанк, фирми и един от по-малките доставчици на дървесина – „Брадърс Лес” ООД. Делото е отложено за октомври, уточни Михаил Колчев и изрази надежда, че заводът ще оцелее.

„Имаме над 50 доставчици – както частни фирми, така и държавни предприятия, с които не сме се разплатили. Най-големият е фирма „Платан С” ЕООД. С всички се договорихме за начина, по който ще погасяваме задълженията си, само не и с „Брадърс Лес”, затова ни съди. Иначе дълговете ни са големи”, коментира Михаил Колчев.

Пред личен фалит е и Красимир Дачев

С постановление на ТД на НАП – София, за налагане на предварителни обезпечителни мерки, вписано в имотния регистър на 16 октомври 2025 г., ТД на НАП – гр. София, налага възбрани и запори върху недвижим имот, лични МПС и вземания по сметки с титуляр Красимир Дачев за обезпечаване събирането на публично вземане в предполагаем размер на 3 270 604,60 лв.

С друго постановление на ТД на НАП – София, с изх. № С260022-139-0000088/19.01.2026 г., вписано на 20.01.2026 г., е продължено действието на наложените предварителни обезпечителни мерки, като назначената ревизия на Красимир Дачев е приключила с ревизионен акт Р-22221723004795-091-001/12.01.2026 г., с който са установени негови публични задължения в особено големи размери, а именно 1 704 608,53 евро.

Наложена е възбрана върху 1 недвижим имот, запор на сметки в ОББ, БДСК и Общинска банка и запор върху 4 МПС-та. Констатирано е, че размерът на активите, които Красимир Дачев притежава и които могат да послужат за обезпечаване на бъдещото задължение, са в значително по-малък размер от задължението.

Дали положението на „Свилоза” е в резултат на лоша пазарна конюнктура, некадърно управление или престъпни схеми за източване на предприятието, трябва до покаже разследване на прокуратурата. Ако се намеси.

Ана Райковска