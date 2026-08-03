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стенопис
Култура

Местно училище получи мозайка стенопис „Одисея на изкуството“

Михаил Михалев 65 четения 0 Comments

4 кв. метра мозайка стенопис вече има в СУ „Вичо Грънчаров“ в Горна Оряховица. Тя е дело на Ивана Иванова и е създадена под ръководството на преподаватели от Великотърновския университет.

Творбата е разположена в централното фоайе към ателиетата по изкуства в интериора на училището и е реализирана в периода май – юли 2026 г.

Водещи преподаватели на проекта са проф. д-р Владимир Аврамов и гл. ас. д-р Пламен Кондов от Факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет. Със своя професионализъм и творчески подход те превръщат идеята във впечатляваща мозайка, която разказва история чрез цвят, форма и хиляди прецизно подредени тесери. Творбата носи името „Одисея на изкуството“.

стенопис

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ

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