Увеличават се новооткритите случаи на остеопороза, включително при мъжете

Кампанията за превенция на болестта в МБАЛ Горна Оряховица се провежда за девети път

310 пациенти от област Велико Търново и други региони на страната са преминали през Отделението по образна диагностика на МБАЛ Горна Оряховица през последните три месеца, за да изследват костната си плътност.

За поредна година лечебното заведение организира кампания за превенция на остеопорозата, като предлага изследването на преференциална цена.

Пациентите заплащаха 25 евро за остеоденситометрия, като имаха възможност да се възползват от прецизната диагностика, която осигурява модерният скенер на болницата.

„Тази година се възползваха рекорден брой пациенти, а натоварването в отделението беше много голямо. Дойдоха хора от Бяла, Омуртаг, Русе, Габрово. Установихме голям процент новооткрити случаи на остеопороза, а броят на мъжете с това заболяване също нараства“, коментира старши лаборант Нина Кирилова.

Всички пациенти с новоустановена остеопороза са насочени към личните си лекари и към специалист ендокринолог за последващо лечение и проследяване.

Остеопорозата е третото по социална значимост заболяване в света според СЗО, в България пациентите с доказана остеопороза са над 420 000. Заболяването засяга около 21,2% от жените и 6,3% от мъжете на възраст над 50 години. У нас се регистрират средно по шест фрактури на час, или около 150 счупвания дневно вследствие на намалена костна плътност.

Кампанията за остеоденситометрия на преференциални цени се провежда в МБАЛ Горна Оряховица в продължение на три месеца и тази година се организира за девети пореден път.

Ана РАЙКОВСКА