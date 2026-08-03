Завръщане в миналото: 65 млн. лв. броили за „Полтава“ преди 30 години

65 млн. лв. – толкова броили купувачите на известния комплекс „Полтава“ във Велико Търново преди 30 години, четем на страниците на „Борба“ от онова време. Обектът тогава е собсвеност на фирма „Янтра”, а за продажбата през далечната 1996 г. най-големият областният всекидневник подробно информира.

Тогава правата на кафе-аперитив „Полтава“ в центъра на Велико Търново получава частната фирма „ММ-56“ със собственик Марин Маринов. Оценител на обекта е била софийската фирма „Ивел“. Макар и цифрата да звучи внушително, по онова време един долар се е купувал за 170 лв. Общата разгърната търговска площ на централния великотърновски комплекс е 3000 кв. м., а цената му се изчислява при курс 170:1 лева спрямо долара. Това означава, че „Полтава“ е продадена едва за 365 000 долара.

Самият Марин Маринов е бил действащ наемател на заведението още от 1992 г. „Борба“ припомня от своите страници, че Маринов е плащал нищожен наем за помещенията, тъй като той не е актуализиран спрямо ширещата се инфлация през онези години.

По същото време, през 1996 г., тогавашните брокери на недвижими имоти са припомнили, че 1 кв. метър търговска площ се е продавала за 30 000 лв. при тогавашния курс.

Историята показва безброй промени, на които е била подложена една от най-емблематичните сгради във Велико Търново. Днес – 30 години по късно, гражданите стават свидетели на поредната промяна, надявайки се да е последната и най-успешна за обекта.

Сегашният собственик на култовия комплекс е бизнесменът Величко Минев, който придоби имота преди повече от 5 години. Сега там тече усилено обновление. Очаква се мултифункционалният обект да включва известни търговски вериги, киносалони, подземен паркинг на няколко нива, хранителни магазини и последен етаж, предназначен за културен център към групата „Аркус“ АД и едноименния американски колеж в старата столица.

Някога „Полтава“ беше център на културния живот със своите две кинозали и кафе-сладкарница. През 90-те години и малко след това там се помещаваше култовата дискотека „Фешън“, а след това и „Планета Пайнер“. Мястото беше дом и на ресторант „Щастливеца“, както и на нощния бар „Вог“.

Сградата е завършена през 1974 г. и е една от най-емблематичните за Велико Търново. Комплексът е кръстен на побратимения на Велико Търново град Полтава.

Виктория ИВОВА