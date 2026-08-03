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В Сухиндол поднесоха брадата, кметът с отличие за опазване на вековните традиции

Михаил Михалев 138 четения 1 Comment

За подредна година в Сухиндол отпразнуваха Илинден с древния ритуал „Поднасянето на брадата“.

Под звуците на ръченица самодейците от НЧ „Трезвеност“ пресъздадоха някогашния обичай. Земеделецът, постигнал най-високи добиви през изминалата година, традиция получи „брадата”. Според обреда той пое снопа житни класове с думите „Тази година го повдигам, догодина да не мога“.

„Брадата“ са последните класове, увити с бял и червен конец. Част от ритуала е и хвърлянето на трохи с пожелание за здраве и берекет. Земеделецът дари тези, които му поднесоха сноповете, с баница, питка и менче с бистра вода.

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Древният ритуал „Поднасянето на брадата“

Ритуалът беше наблюдаван от областния управител Марин Богомилов, бившия министър на МРРБ Иван Иванов, кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, народния представител Валентин Гечевски, председателя на Общинския съвет в железничарския град Огнян Стоянов, председателя на Общинския съвет в Лясковец Сергей Добрев, зам.-кмета на Павликени Анастасия Вачева, за.-кмета на Лясковец Емилия Жилиева, зам.-председателя на Великотърновския общински съвет Ирена Стасинопулу, директора на Областна дирекция „Земеделие“ Светослав Мишев, ректора на Икономическия университет във Варна проф. д-р Евгений Станимиров, зам.-началника на НВУ полк. Иван Йовков, почетни граждани, общински съветници и общественици.

С празнично слово към всички се обърна кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев. Той припомни важни исторически събития по случай годишнината от Априлското въстание и участието на сухиндолци в борбите за Освобождение и национално обединение.

„Ние, наследниците на тези хора, които тогава са дали живота си, за да я има нашата Родина, тази година ще направим паметна плоча, където ще изброим петте имена на четниците, участвали в Новоселското въстание, в четата на Бачо Киро и поп Харитон, в четата на Христо Ботев и в четата на Таньо Войвода.

Историята се пише от историците и победителите, ние обаче обичаме да я четем и да се учим от нея. Само единни и сплотени можем да преминем трудностите на времето, които виждате в момента. Войни, глад и мизерия в целия свят. Затова ще си пожелаем да има мир, да има хляб на трапезата, затова е прибрано зърното. Да подготвим и да закиснем бъчвите за гроздето. Защото без грозде няма вино, а виното е любов. Деца и вино се правят с много любов. Да живее Сухиндол, Бог да пази България“, каза в словото си инж. Чернев.

Областният управител Марин Богомилов връчи грамота на инж. Пламен Чернев за опазване на вековните традиции и по случай Празника на хляба и виното във винарския град, който се чества именно на Илинден.

Кметът инж. Пламен Чернев връчи на областния управител плакет, символизиращ благодарността на местната общност за подкрепата.

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Инж. Пламен Чернев беше подготвил плакети на областния управител Марин Богомилов и народният представител Валентин Гечевски

Плакет получи и народният представител Валентин Гечевски. Към него кметът отправи послание да отнесе признанието в Народното събрание, за да напомня за необходимостта от развитие и подкрепа на малките населени места в България.

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– Валентин Гечевски поздрави присъстващите на празника

„Това е ден, в който се събираме, за да благодарим за щедростта на земята и да прославим труда на човешките ръце, които я обработват с любов и постоянство. Сухиндол показва защо неговата история и бъдеще са преплетени с лозата и виното. Виното тук е не просто напитка, то е живата връзка между поколенията и между традицията“, заяви в приветствието си областният управител Марин Богомилов.

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Марин Богомилов връчи грамота на инж. Пламен Чернев

Валентин Гечевски също отправи поздравление към присъстващите за празника и пожела на сухиндолци здраве, богата трапеза и пълни бъчви.

Богата беше и музикалната програма, която още в началото беше открита от ученици от СУ „Св. Климент Охридски“. Тя продължи с изпълнения на самодейците от НЧ „Трезвеност“, а след това Свилен Тодорински и Клуб за народни хора и танци „Феникс“ заслужиха аплодисментите на публиката. Куминацията на музикалната програма беше участието на дамите от трио „Звън“.

Михаил МИХАЛЕВ

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One thought on “В Сухиндол поднесоха брадата, кметът с отличие за опазване на вековните традиции

  • болярин
    03.08.2026 в 13:30
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    На тоя Гечевски от дебелини ще му се пръсне сакото.

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