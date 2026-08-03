В Сухиндол поднесоха брадата, кметът с отличие за опазване на вековните традиции

За подредна година в Сухиндол отпразнуваха Илинден с древния ритуал „Поднасянето на брадата“.

Под звуците на ръченица самодейците от НЧ „Трезвеност“ пресъздадоха някогашния обичай. Земеделецът, постигнал най-високи добиви през изминалата година, традиция получи „брадата”. Според обреда той пое снопа житни класове с думите „Тази година го повдигам, догодина да не мога“.

„Брадата“ са последните класове, увити с бял и червен конец. Част от ритуала е и хвърлянето на трохи с пожелание за здраве и берекет. Земеделецът дари тези, които му поднесоха сноповете, с баница, питка и менче с бистра вода.

Ритуалът беше наблюдаван от областния управител Марин Богомилов, бившия министър на МРРБ Иван Иванов, кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, народния представител Валентин Гечевски, председателя на Общинския съвет в железничарския град Огнян Стоянов, председателя на Общинския съвет в Лясковец Сергей Добрев, зам.-кмета на Павликени Анастасия Вачева, за.-кмета на Лясковец Емилия Жилиева, зам.-председателя на Великотърновския общински съвет Ирена Стасинопулу, директора на Областна дирекция „Земеделие“ Светослав Мишев, ректора на Икономическия университет във Варна проф. д-р Евгений Станимиров, зам.-началника на НВУ полк. Иван Йовков, почетни граждани, общински съветници и общественици.

С празнично слово към всички се обърна кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев. Той припомни важни исторически събития по случай годишнината от Априлското въстание и участието на сухиндолци в борбите за Освобождение и национално обединение.

„Ние, наследниците на тези хора, които тогава са дали живота си, за да я има нашата Родина, тази година ще направим паметна плоча, където ще изброим петте имена на четниците, участвали в Новоселското въстание, в четата на Бачо Киро и поп Харитон, в четата на Христо Ботев и в четата на Таньо Войвода.

Историята се пише от историците и победителите, ние обаче обичаме да я четем и да се учим от нея. Само единни и сплотени можем да преминем трудностите на времето, които виждате в момента. Войни, глад и мизерия в целия свят. Затова ще си пожелаем да има мир, да има хляб на трапезата, затова е прибрано зърното. Да подготвим и да закиснем бъчвите за гроздето. Защото без грозде няма вино, а виното е любов. Деца и вино се правят с много любов. Да живее Сухиндол, Бог да пази България“, каза в словото си инж. Чернев.

Областният управител Марин Богомилов връчи грамота на инж. Пламен Чернев за опазване на вековните традиции и по случай Празника на хляба и виното във винарския град, който се чества именно на Илинден.

Кметът инж. Пламен Чернев връчи на областния управител плакет, символизиращ благодарността на местната общност за подкрепата.

Плакет получи и народният представител Валентин Гечевски. Към него кметът отправи послание да отнесе признанието в Народното събрание, за да напомня за необходимостта от развитие и подкрепа на малките населени места в България.

„Това е ден, в който се събираме, за да благодарим за щедростта на земята и да прославим труда на човешките ръце, които я обработват с любов и постоянство. Сухиндол показва защо неговата история и бъдеще са преплетени с лозата и виното. Виното тук е не просто напитка, то е живата връзка между поколенията и между традицията“, заяви в приветствието си областният управител Марин Богомилов.

Валентин Гечевски също отправи поздравление към присъстващите за празника и пожела на сухиндолци здраве, богата трапеза и пълни бъчви.

Богата беше и музикалната програма, която още в началото беше открита от ученици от СУ „Св. Климент Охридски“. Тя продължи с изпълнения на самодейците от НЧ „Трезвеност“, а след това Свилен Тодорински и Клуб за народни хора и танци „Феникс“ заслужиха аплодисментите на публиката. Куминацията на музикалната програма беше участието на дамите от трио „Звън“.

Михаил МИХАЛЕВ