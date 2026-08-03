Великотърновска област чака 71 041 189 евро от държавата за общински проекти

От сключените 196 споразумения с МРРБ 10-те общини на Великотърновска област имат да вземат 71 041 189 евро по Инвестиционната програма на държавата за общински проекти.

Те са на стойност 108 859 346,67 евро, като изплатените средства са едва 37 818 157,67 евро, доста по-малко от половината, показва справка на регионалното министерство към 8 юли 2026 г. Данните са 2024 и 2025 г., но и без това доста от изпълняващите се проекти, най-вече в инфраструктурата, са заложени тогава.

Немалко са средствата, които са в процес на проверка – 7 728 271,31 евро, от което също може да последва финансиране. Но одобреното за плащане от МРРБ и очакващо разплащане на този етап е на стойност 488 630, 53 евро, като шест общини да не се надяват, защото срещу тази графа в момента има само нули. Те са Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш и Сухиндол. Явно пари в държавата наистина няма.

Най-много има да взема Великотърновска община. Нейните 64 проекта със сключени споразумения с МРРБ са на стойност 37 077 506,74 евро, от които е получила 4 680 234, 04 евро. Като съотношение обща стойност на проектите и получени средства по тях отличници са общините Елена, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица, които са си извоювали повече от половината средства за проектите си, които се финансират от държавата.

Ана РАЙКОВСКА