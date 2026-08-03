Водач загина при челен удар на камион и кола
Водач е загинал на място при челен удар на лек автомобил и камион. Инцидентът е станал около 14,20 часа на главния път София-Варна край язовира на с. Добри дял.
В злополучния ден двете возила са се сблъскали челно.
Преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено. В участъка на катастрофата по главен път София – Варна са изградени обходни маршрути за автомобили до 12 тона през Лясковец и с. Козаревец. Автомобилите над 12 тона изчакват на място.
Веселина АНГЕЛОВА