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Водач загина при челен удар на камион и кола

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Водач е загинал на място при челен удар на лек автомобил и камион. Инцидентът е станал около 14,20 часа на главния път София-Варна край язовира на с. Добри дял.
В злополучния ден двете возила са се сблъскали челно.

Преминаването на автомобили в участъка временно е преустановено. В участъка на катастрофата по главен път София – Варна са изградени обходни маршрути за автомобили до 12 тона през Лясковец и с. Козаревец. Автомобилите над 12 тона изчакват на място.

Веселина АНГЕЛОВА

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