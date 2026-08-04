Велико Търново става столица на българските килими, показват екземпляр от 1750 г.

Велико Търново ще се превърне в столица на българските килими от 14 август до 27 септември.

В този период ще бъде реализиран проект с изложби, кръгли маси и експертни консултации, а организатори са от Фондация „Български килими“, чийто председател Якоб ван Бейлен е най-големият колекционер в света.

Първата изложба ще бъде реализирана на 14 август в хана „Хаджи Николи“. Експозицията носи името „Пътят на руното – от стадото до килима“ и включва целия процес по подготовката на материалите до изработката. В залите ще бъдат разположени и екрани, на които ще бъдат излъчвани филми за българските килими. Изложбата ще остане там до 27 септември.

В същия ден ще бъде открита и изложбата „Пътят от забрава до национално богатство“. В музей „Възраждане и Учредително събрание“ ще бъдат показани част от най-ценните килими в колекцията на Якоб ван Бейлен, които са получили статут на национално културно наследство.

В същата изложба ще бъдат показани три фрагмента от чипровски килим. Те са открити във Флоренция и са част от изключително рядък екземпляр. По данни на Якоб ван Бейлен подобен килим в цял формат струва 100 000 евро. Парчетата в изложбата датират от 1750 година.

Експозицията представя и килим, който е намерен от истанбулски търговец в турското село Обрук. Ценният екземпляр е продаден на Якоб ван Бейлен за няколко стотин евро и датира от далечната 1800 г. Той се сдобива с безценната находка преди 3 седмици.

Преди няколко години пък попада на изхвърлен килим пред контейнер в кв. „Варуша“. Решава да го изпере и подари на човек, който иска да го запази. Така килимът отива в дряновско село, но сега ще бъде експониран в изложбата. Целта на експозицията е да покаже не само отношението към безценните български килими, но и факта, че от ненужни те могат да станат национално богатство.

Особено интересна ще бъде и третата инициатива от проекта, която започва също на 14 август. Става въпрос за фотоизложбата „Проследи пътя на килимите“. Амбицията на организаторите е 400 изображения на български килими да бъдат разположени в целия град във витрини на магазини, офиси и други пространства. В момента се набират желаещи, които да предоставят своите обекти. Цялата изложба ще бъде обвързана и с игра, в която могат да се включат всички жители и гости на града. 250 от снимките на килими ще бъдат поставени в старата част на Велико Търново. Те ще бъдат номерирани. Кръглите числа от 10 до 250 участват в играта. Участниците трябва да намерят 25 плаката на килими и да определят от кой район на България са. Срокът за намирането им е до 20 септември. Победителят ще спечели автентичен български килим от колекцията на Якоб ван Бейлен.

Официалното откриване на проекта „Пътят на българските килими“ ще бъде на 15 август от 17.00 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание“. На 16 август от 16.00 часа ще се проведат кръгла маса и експертни консултации „Какъв е моят килим“, същите събития ще бъдат повторени и на 19 септември.

Михаил МИХАЛЕВ