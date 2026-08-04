71-годишен мъж почина, спасявайки паднал във вира на Къпиновския водопад
Инцидентът е станал на 4 август около обяд. По първоначална информация туристи – двама мъже и жена, вървели по пътека в близост до вира, когато единият мъж се подхлъзнал и паднал.
След него скочили и другият мъж и жената, за да му помагат. По-възрастният обаче се е почувствал зле. Тримата са прегледани на място от екип на Спешна помощ. Спасителят е откаран във великотърновската болница, където минути по-късно е починал. Обстоятелствата около инцидента се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.
One thought on “71-годишен мъж почина, спасявайки паднал във вира на Къпиновския водопад”
2ма съм спасявал до сега
Един на Сини вир – Келеша лично го питах – Скачал ли си някога от там и ми отговори положително , после докато го вадех се наложи да го “нокаутирам” че щяхме да сме двама удавени …(Беше с п¥тки и да се направи пред тях …) После ми вика – Ще те съдя , ти ми счупи носа …..
Втория амсалак беше на Приморско . И той знаел за подводната спирала , ама като го засмука и почна – Поооомощ , поооооомощ
Него само го задуших , щото и той щеше да ме удави ……
Никога няма да помогна 3ти път на давещ се олигофрен . Никога ….