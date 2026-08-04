71-годишен мъж почина, спасявайки паднал във вира на Къпиновския водопад

Инцидентът е станал на 4 август около обяд. По първоначална информация туристи – двама мъже и жена, вървели по пътека в близост до вира, когато единият мъж се подхлъзнал и паднал.

След него скочили и другият мъж и жената, за да му помагат. По-възрастният обаче се е почувствал зле. Тримата са прегледани на място от екип на Спешна помощ. Спасителят е откаран във великотърновската болница, където минути по-късно е починал. Обстоятелствата около инцидента се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство.