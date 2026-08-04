Апаш с 21 криминални регистрации, задигнал сак на пътничка във влак

За броени часове служители на полицейското управление в Павликени установиха извършител на кражба във влак, пътуващ по направление София – Варна.

На 3 август около обяд на тел.112 е получен сигнал за откраднат сак на пътничка във влака София – Варна, след потегляне на влака от гара Павликени. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на посегателството е 39-годишен от с. Николаево, известен на полицията и осъждан, с 21 съдебни и криминални регистрации.

Мъжът е установен и отведен в полицейското управление, където е дал обяснения и е признал за случилото се. Инкриминираната вещ е върната на потърпевшата. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.