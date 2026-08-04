Без ток утре! Ето къде…

От 05.08.2026 г. до 07.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Първомайци, община Горна Оряховица: ул. Здравец, ул. Св. Княз Борис I №2 до №12, ул. Христо Смирненски, ул. Хаджи Викентий.

От 05.08.2026 г. до 07.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Павликени: с. Недан в района на СТП 4 Дере Недан, СТП 9 Недан.

От 05.08.2026 г. до 07.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на гр. Сухиндол в района на ТП 7 Запад Сухиндол.

На 05.08.2026 г. в периода 9:00 ч. до 15:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на с. Арбанаси – ул. БАБА МАНЬОВИЦА, ВЕЛДА БАБЕКОВА, Г. С. РАКОВСКИ, ГЕОРГИ АНАГНОСТА, ГЕОРГИ БОЛЕЦАТА, ГЕОРГИ КЪРДЖИЕВ, ДИМИТЪР КОСТОВ, ЗАГОРИЕ, ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ, ИЛИНДЕН, ИЛИЯ ЛЕФТЕРОВ, ЙОАСАФ ЙОАНИКИЕВ , КАПИТАН ПАВЕЛ ГРАМАДОВ, КОНСТАНТИН РУСЕВИЧ, КСИЛИФОРСКА, МАРКО МАРИОТИ, МЕСТНОСТ КАРАНИК, МЕСТНОСТ КАРАНИК, МЕСТНОСТ СЕВЕРЕН СКАТ, МЕСТНОСТ СТРАНДЖА, НЕЗАВИСИМОСТ, НИКИФОР РИЛСКИ-ГРЕК, ОПЪЛЧЕНСКА, ОХРИД, ПОП МАРИН, ПОРУЧИК ХРИСТО АБАДЖИЕВ, ПРОФ.ГЕОРГИ КАНДИЛАРОВ , РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СВЕТА БОГОРОДИЦА, СВЕТИ ДИМИТЪР, СВЕТИ НИКОЛА, СВЕТЛИН БОСИЛКОВ, СПИРО КОНСТАНТИНОВ, ХАРАЛАМБИ ЛАМБРИНОВ, ХАРАЛАМПИ ПОП ЙОРДАНОВ, МЕХАНА ИЗВОРА, и други къщи за гости, хотели и заведения в района.

На 05.08.2026 г. в периода 8:30 ч. до 16:00 ч. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на гр. Велико Търново: ул. Алеко Константинов от № 1 до № 37, ул. Асен Златаров от № 7 до № 9, ул. Братя Белчеви № 1, ул. Васил Априлов № 18, ул. Вежен № 1, ул. Зеленка от № 9 до № 21, № 41, от № 14 до № 28, и от № 46 до № 66, ул. Иван Момчилов от № 6 до № 14 и № 24, ул. Ком № 1 и от № 2 до № 16, ул. Константин Кисимов № 15, ул. Моско Москов № 15, ул. Панорамна от № 9 до № 47 и от № 4 до № 22, ул. Стоян Михайловски № 4 и № 6, ул. Цанко Церковски № 7, ул. Черни Връх от № 1 до № 7, № 61 и от № 2 до № 78.