Бърза размяна на голове в Разград и битка до последния съдийски сигнал   

Загуба с 2:1 претърпя отборът на „Локомотив“ при гостуването в Разград на „Лудогорец 2“. Така след първите два кръга в първенството на Втора лига “железничарите” останаха с актив от една точка.

Домакините откриха резултата в 4-ата минута, с попадание на Александър Маринов, след пробив отляво и остро центриране.

Радостта им продължи само 60 секунди, след като португалският футболист на гостите Тиаго Матош изравни, засичайки топката пред вратата на гостите. В 40-ата минута Маринов отбеляза втори гол, след като бе оставен да стреля от линията на вратарското поле, а защитата на гостите увисна при прехвърлящо подаване.

Голът се оказа и победен. С успеха възпитаниците на Тодор Живондов събраха 6 точки.

„Битка до последния съдийски сигнал, но този път точките остават за домакините.

Момчетата на Николай Панайотов се бориха до край и дадоха всичко от себе си!“, написаха на страницита си в социалната мрежа от горнооряховския клуб.

ОФК “Локомотив”: Кристиян Милушев, Дилян Георгиев, Романюк, Теодор Райков, Спас Георгиев, Мартин Тодорски, Панайот Пасков, Тиаго Матош, Димитър Илиев, Жулиян Иванов, Иван Аврамов.