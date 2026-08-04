Експертизи изясняват причините за катастрофа със загинал 

Експертизи изясняват причините за тежка катастрофа със загинал водач. Произшествието е станало на 3 август на пътя София-Варна край язовира на с.Добри дял. Разследването е под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 3, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК .

Около 14 часа в злополучния ден са се сблъскали лек автомобил „Митсубиши“ управляван от 79-годишен правоспособен водач от Горна Оряховица и насрещно движещия се товарен автомобил “Волво”, управляван от 55-годишен правоспособен водач от София.

В резултат на удара на място е починал водачът на лекия автомобил.

“Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие са в процес на изясняване, като по първоначални данни лекият автомобил внезапно е навлязъл в лентата на насрещно движещия се камион, където е настъпил и ударът между двете превозни средства”, съобщават от прокуратурата.

Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар.

Водачът на товарния автомобил е изпробван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство като резултатите са отрицателни. Тялото на починалия е откарано за аутопсия в СМО на МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” и му е взета кръвна проба за изследване за употреба на алкохол, чиито резултати се очакват.

Разпитват се свидетели, назначени са експертизи и продължава извършването на всички необходими действия по разследването за пълното изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.