Фурор на „Пеещи камбанки“ в Италия

Вокалната формация „Пеещи камбанки“ с ръководител Владимир Габров завоюва пореден успех на международната сцена.

Момичетета покориха жури, публика и конкуренция на провелия се през изминалата седмица Международен конкурс и фестивал „RIMINI FEST“ в италианския град Римини. В надпреварата взеха участие над 400 изпълнители от Германия, Тайван, Украйна, Румъния и други държави.

Малките „Пеещи камбанки“ от 9 до 12 години в състав: Василена Раева, Виктория Христова, Диляна Богомилова, Пламена Китанова, Пламена Минчева и Рая Христова заслужиха първото място и в двете състезателни категории – „Фолклор“ и „Популярна песен“.

Александра Стефанова, Велидара Петракиева, Ивет Николова, Катерина Раева, Невена Вичева с формация „STAR VOISES“ завоюваха първите места в състезателните категории за 14-15-годишни при „Фолклор“ и „Популярна песен“.

Достойно беше представянето и за момичетата от най-голямата група „G Sound“: Виктория Маринова, Рая Костадинова, Руслана Карадачева, Магдалена Бояджиева и Яна Евлогиева, които бяха отличени с второ място във възрастовата група на 16-18-годишните.

За първи път на международна сцена с индивидуални изпълнения във възрастова категория 9-12 години се изявиха Рая Христова, която бе отличена с две втори места, и Пламена Минчева, която спечели второ място.

Дуетът на двете момичета също бе отличен с втора награда. Във възрастова категория 16-18 години за индивидуални изпълнители първото място бе присъдено на Магдалена Бояджиева.

С безапелационното първо място за всички възрастови категории бе удостоен хор „Пеещи камбанки“, в който участват всички 16 момичета.

Почетният гражданин на Велико Търново Владимир Габров бе удостоен за високия си професионализъм, всеотдайност и изключителен принос в развитието на младите таланти със специалния приз на международното фестивално жури.

Тази година ДВГ “Пеещи камбанки“ чрез Генералното консулство на Република България в Испания получи специална покана за участие през 2027 г. в хоров цикъл в град Сан Фелиу де Лобрегат, Барселона.