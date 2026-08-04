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Искат кътове за отдих със сенници на Царевец

Ана Райковска 34 четения 0 Comments

Който не е изкачвал Царевец в горещините, когато всеки камък излъчва допълнително топлина, само той не знае колко усилия коства запознаването с емблематичната средновековна крепост на Асеневци.

Липсват места за почивки, няма и сянка.

По тази причина адмирации заслужава идеята на общинския съветник адвокат Дончо Бораджиев по маршрута да бъдат създадени две места за отдих със сенници, които да бъдат в подходящ вид, съобразен с атмосферата на крепостта. Те ще бъдат в помощ не само на възрастните, на и на всички, на които дългата разходка и горещините са им дошли в повече.

Вече е в ход кампания, като общата стойност на проекта за двете зони е 12 000 евро. В тези средства са включени проектирането, изработката, транспортът, монтажът, подготовката на терена и материалите, които да издържат на всякакви атмосферни условия, и то дълги години.

Всеки, който желае, може да помогне с дарение на сметката на сдружение „Мистерии на Царевец“.

Ана РАЙКОВСКА

 

 

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