„Чак толкова добре не мисля, че сме играли. Да, имахме футболно надмощие, знаехме какво да правим. Имам забележки за моя отбор – през по-голямата част от мача за взимането на решения, центрирането, движенията в последните 10 метра. Като цяло съм доволен, но има още какво да израстваме и как да провеждаме атаките си. Първото полувреме имахме 7-8 влизания, нахлувания в наказателното поле.

Просто натискът ни след почивката беше достатъчен, за да изморим Янтра /Габрово/. Физически стояхме по-добре от тях, имахме скорост, динамика но за “Б” група говоря, иначе сме доста далеч (смее се). Вижда се с всяка седмица едно надграждане. Спекулация за мен и дубъла на ЦСКА? Ще се появяват все повече и повече спекулации. Аз имам договор. Който иска да излиза и да казва нещо, аз мога да говоря с някой, но без ръководството да вземе решение, аз няма какво да правя. Когато стигне до мен… имам 2 годишен договор. Чувствам се добре тук. Имам пълна подкрепа на ръководството и съм започнал процес, който искам да довърша!“, коментира след победата с 2:1 над „Янтра 2019“ /Габрово/ старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов.