Иззеха наркотици от двама мъже в Самоводене и Стражица

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Велико Търново и Стражица.

На 3 август в с. Самоводене е извършена проверка на 34-годишен местен жител. В дома му са намерени и иззети около 13 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис и няколко пликчета, съдържащи кристалообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин.

По случая се води досъдебно производство. Същия следобед в Стражица е извършена проверка на 20-годишен от Хасково, в когото са намерени и иззети около 2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Срещу него е започнато бързо производство.