Напрегната сряда: пазете нервите и доброто настроение

Прогноза за 05.08.2026 г., сряда

В сряда напрегнатите аспекти между Луната, Меркурий, Юпитер и Плутон могат да забързат темпото в днешния ден и да допринесат за нервите, които можем да похабим. Нека приемем, че някои неща не можем да променяме в живота. Има и такива, които невинаги зависят от нас. Нека не се сърдим на хората около себе си и запазим доброто лятно настроение.

ОВЕН

Иска се още време

В сряда сте благосклонни към другите. Искате да ги допуснете близо до себе си. Общувате свободно и без излишно напрежение. Проблемите обаче във взаимоотношенията ви стоят наяве. След като в последните дни обидихте част от своите близки, днес няма как с усмивка да подобрите всичко.

ТЕЛЕЦ

Мерете приказките си

Сряда ви носи промени в работата, които ще се отразят добре на джоба ви. Подгответе се за повечко ангажименти, които да свършите до в ранния следобед. Не оставяйте нищо за утре. Вечерта мерете приказките си. Прекалено раздразнителни и емоционални сте, а това със сигурност носи след себе си опасност от нагорещени скандали.

БЛИЗНАЦИ

Поставете си граница

В сряда е по-добре да действате кротко, без да се насилвате. Денят е доста ползотворен за вас. Единственото, което може да ви „вкара“ в задънена улица, е вашият език. Изказът ви днес е неподобаващ на обстановката и обстоятелствата. Приемате другите като прекалено близки, без да спазвате нужната граница между вас.

РАК

Разрешавате противоречия

Днес сте изключително интуитивни и много добре преценявате, кое е добро за вас и кое – не е. Можете да разрешите част от междуличностните си проблеми, използвайки мекия принцип на примирението. Ще постигнете съгласие. Избягвайте да правите големи разходи в следобеда и вечерта. Ще са за неща, които не са ви съвсем нужни.

ЛЪВ

Важна среща

През целия ден сте напрегнати. Има неща, които не са по вашите правила и това руши хармонията в живота ви. Примирете се. Опитайте да приемате света около себе си такъв, какъвто е. Ще срещнете доста интересен човек, от който има какво да научите. Той ще ви подаде ръка в едно общественополезно дело, което желаете да предприемете.

ДЕВА

Ще се справите

Очаква ви благоприятен и хармоничен ден. В сряда сте решени да се заемете с належащите дела на работното място и да отхвърлите голяма част от тях. Ще се справите. Стремите се към хармония във взаимоотношенията и не сте склонни да влизате в пререкания. Това е и причината днешният ден да е лек и успешен за вас.

ВЕЗНИ

Първо давайте, после получавайте

В сряда, ако искате да получите нещо, първо ще трябва да се научите да давате. Това е закон в природата, който действа без значение дали вярвате, или не вярвате в него. В любовния ви живот настъпва време на промени и раздвижвания. Необвързаните ще имат шанса да срещнат интересен човек, с който да имат общо бъдеще.

СКОРПИОН

На ваша страна е късметът

Днес не намалявайте темпото, а напротив – ускорете го, за да можете да свършите всичко, което сте си набелязали. Очаква ви неспокоен ден, изпълнен с малки препъни-камъчета. Не се плашете, ще бъдете изключително доволни от себе си вечерта, когато със собствени сили сте преодолели всички препятствия. Късметът е на ваша страна.

СТРЕЛЕЦ

Приемете чуждата гледна точка

Не ви е никак скучно напоследък. Имате нужда от уединение и спокойствие, но няма да го получите днес. Опитайте се чрез силата на любовта да преодолеете всички противоречия, натрупали ви се в живота през последните седмици. Не налагайте мнението си, а разсъждавайте върху чуждата гледна точка.

КОЗИРОГ

Без рискове

Днес вкарайте ред във финансите си. Имате възможност да подобрите своите доходи, ако заложите на традиционното и рутинното. Без да предприемате каквито и да е било рискове. Не избързвайте с правенето на заключения в любовта и личния живот. Дайте на половинката право на реванш.

ВОДОЛЕЙ

Пробвате нещо ново

Денят ви намира в особено авантюристично настроение. Решени сте да пробвате нещо ново. Да навлезете в непознати светове и преоткриете себе си чрез правейки нещо извън стандартите и принципите, които сте спазвали до този момент. Не се учудвайте, ако това не бъде възприето добре от половинката. Изберете дали да се вслушате, или не.

РИБИ

Запазете самообладание

В сряда не сте достатъчно енергични, но за сметка на това притежавате силна интуиция, на която можете да се доверите. Проблемите вкъщи разрешете чрез мек принцип, без излишни конфликти и скандали. Възможно е поведението на колега да ви дразни и вбесява, но е добре да запазите самообладание и да не се конфронтирате с него.

Хороскоп за родените на 5 август – Честит рожден ден! През следващата една година ще живеете неспокойно, защото ще се стремите все към по-добро и по-добро, а този стремеж ще поражда и нужда от непрестанни действия и борби. Ще бъдете печеливши в битките, така че не се страхувайте да ги предприемате.

Тодор Емилов-Тео