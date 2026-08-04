Смъртоносни растения могат да помогнат в лечението на рак, болка и малария /СНИМКИ/

Две силно отровни растения – ралица (делфиниум) и самакитка (аконитум) – могат да се окажат ценен източник на нови лекарства срещу болка, малария и рак, съобщава Science Daily.

Учени от Университета на Мичиган и Чешката академия на науките са успели да възпроизведат първите етапи от синтеза на мощни химични съединения, които растенията произвеждат като естествена защита. За целта те са използвали генетично модифицирани тютюневи растения, които са се превърнали в своеобразни „биофабрики“.

Изследователите са идентифицирали шест ензима, участващи в образуването на алкалоида атизин – ключова стъпка към разбирането и контролирането на производството на тези сложни вещества.

Макар съединенията да остават силно токсични и откритието все още да не води до създаването на лекарство, то открива нови възможности за разработване на медикаменти и по-устойчиво производство на ценни природни вещества, без да се разчита на диворастящи растения.

БТА