„Тайм аут“ спечели турнира по плажен волейбол в Елена

Осем отбора се включиха в надпреварата на игрището за плажен волейбол до басейн „Елена“, а публиката стана свидетел на атрактивни разигравания, много настроение и истинско майсторство. Съперниците на турнира в град Елена бяха разпределени в две групи. Сред участниците имаше и състезатели, които тренират и играят във волейболни клубове и неслучайно някои от разиграванията вдигнаха сериозно нивото и заслужено получиха аплодисментите на публиката.

Във финалната среща един срещу друг се изправиха „Тайм аут“ и „Есимака“. След оспорвана битка победата и златото заслужено отидоха при „Тайм аут“.

В двубоя за третото място „Ракия Юнайтед“ надделя над „Още можем“.

Освен спортните умения впечатление направиха спортсменската игра, добрият тон и издръжливостта на състезателите, които не се отказаха въпреки високите летни температури.

Заместник-кметът на община Елена Десислава Шопова връчи купите и медалите на призьорите и поздрави всички участници за превърналия се в истински спортен празник турнир. Специални благодарности получиха Андрей Стефанов и Антон Антонов, погрижили се съответно за подготовката на игришето, организацията и съдийството.