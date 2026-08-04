„Виолетовите“ обърнаха „ковачите“ след почивката с голове на Никола Борисов и Георги Александров

„Етър ВТ“ постигна заслужена победа над „Янтра 2019“ /Габрово/, макар и с минималното 2:1, и продължава да оглавява класирането на Втора лига. И двете попадения вкараха централните бранители Никола Борисов и Георги Александров.

Дерби имаше само в първите трийсетина минути

– гостите започнаха по-добре и още в първата си атака Мартин Ганчев излезе срещу Никола Виденов, който обаче спаси. В 16-ата минута след пас отляво Милчо Ангелов засече топката във вратата на домакините за 0:1. „Виолетовите“ също атакуваха, но им липсваше концентрация в завършващия пас и удар.

От средата на полувремето „виолетовите“ овладяха средата на терена и по чудо не изравни още до почивката. В 32-ата минута след центриране от корнер Цанев с глава насочи топката към Тома Ушагелов, който стреля от външната страна на мрежата. Седем минути по-късно пък Георги Иванов излезе сам срещу Василев, но стреля в крака му, а добавката на Ушагелов също бе избита. В самия край на полувремето етърци искаха и дузпа, след като топката срещна ръката на Казаков.

В 50-ата минута натискът даде резултат.

Георги Иванов центрира от корнер, Пемперски от задна греда върна с глава топката пред вратата, където Никола Борисов я засече за 1:1. Малко след това Иво Марков стреля находчиво, но топката мина до гредата. Логично дойде и вторият гол. В 61-ата минута Георги Иванов изпълни свободен удар и капитанът Александров с глава опъна мрежата за 2:1. Само след няколко минути пък Росен Иванов можеше да реши мача, но след намесата на стража топката срещна напречната греда.

До края превесът на „Етър ВТ“ бе толкова осезаем, а атаките следваха една след друга, та се наложи гостите да инкасират 4 жълти картона в опит да скъсат фланелките на откъсващи се на скорост етърци…

„Етър ВТ“:Никола Виденов, Анастас Пемперски, Атанас Атанасов (63 Росен Иванов), Виктор Василев, Георги Александров, Георги Иванов (73 Стелиян Добрев), Ивайло Марков, Никола Борисов, Стефан Трайков (80 Християн Цветков), Тома Ушагелов (63 Петър Петров), Цветомир Цанев (73 Чавдар Ивайлов).