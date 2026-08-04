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Крими

Жена с фрактури на череп и ребра след домашно насилие

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Служители на РУ – Горна Оряховица задържаха 54-годишен от Лясковец за домашно насилие.

На 3 август сутринта съдействие в полицейското управление в железничарския град е потърсила 49-годишна жена. Тя обяснила, че в периода 1-3 август й е нанесен побой от мъжа с когото съжителствала.  Жената е прегледана от екип на Спешна помощ – Горна Оряховица, след което е транспортирана във великотърновската болница с фрактури на череп и ребра.

След преглед е настанен в специализирано заведение. Извършителят на агресията е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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