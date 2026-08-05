За 6 месеца в региона са станали 170 катастрофи със 17 загинали и 174 ранени

След черната статистика свикаха спешна среща при областния управител

В Областна администрация – Велико Търново, на 4 август се проведе работна среща по повод критичния анализ на пътната обстановка и мерките за нейното подобряване. Съвещанието беше ръководено от областния управителМарин Богомилов, а в него участваха заместник-областният управител Петър Димитров, директорът на Областната дирекция на МВР Велико Търново старши комисар Марин Маринов, представители на общините от региона.

„Безопасността по пътищата е сред най-високите приоритети на държавната политика, която на територията на областта се реализира в тясна координация между институциите“, подчерта Марин Богомилов.

Изнесени бяха тревожни статистически данни за пътнотранспортните произшествия (ПТП) в региона, които въпреки засилените контролни и превантивни действия продължават да бележат ръст.

Старши комисар Марин Маринов представи конкретните цифри за изминалия период – 701 настъпили ПТП, от които 136 тежки.

В резултат на инцидентите 17 души са загинали, а 174 са ранени. От тежките катастрофи най-голям брой са обслужени в района на Пътна полиция -Велико Търново – 48, следвани от Горна Оряховица – 35, и Лясковец – 9.

Анализът сочи, че основната причина за инцидентите остава човешкият фактор – грешки на водачите, включващи неправилни маневри, несъобразена скорост, отнемане на предимство и неспазване на пътната сигнализация.

За справяне с негативните тенденции ръководството на ОДМВР е засилило контролната дейност, насочена основно към рисковите участъци. През последната година са въведени по-модерни подходи, включително контрол с необозначени автомобили, широкообхватни полицейски операции, а от месец юли се използват и безпилотни летателни средства.

Въпреки предприетите мерки, включително издадените 24 070 глоби с фиш и проведените 871 специализирани полицейски операции, броят на ПТП-тата се е увеличил, което налага търсене на допълнителни решения и законодателни промени. Обсъдена беше и необходимостта от повече видеокамери в населените места, като добри примери бяха споделени от Община Елена, разполагаща със 115 камери, част от които с функция за разпознаване на регистрационни номера.

Специално внимание беше отделено на проблема с дрифтърите. В отговор на този риск е проведено специализирано мероприятие на регламентирано място под контрол – автополигон във Велико Търново, с цел да се пренасочат водачите от обществените пътища към безопасна среда.

Дебатирана беше темата с управлението на тротинетки и индивидуални електрически превозни средства. Представителите на общините акцентираха върху липсата на общинска полиция и правомощия за контрол, като апелираха това да стане национална политика.

Областният управител Марин Богомилов и старши комисар Марин Маринов подчертаха, че контролът върху децата започва от родителите, но институциите трябва да търсят законодателни промени и по-съвременни камери с изкуствен интелект за разпознаване на лица и номера.

Кметовете сигнализираха за затруднения, свързани с преминаването на тежкотоварни камиони през общински пътища с цел избягване на толтакси, което компрометира настилката. Обсъдени бяха и високите разходи за поддръжка – само пътната маркировка струва над 100 000 лева годишно за дадена община, а капиталовите разходи по перо са около 700 000 евро. В този контекст беше поставен акцент върху възможността за граждански контрол и използване на записи от камери като доказателства в съда.

Срещата приключи с извода, че въпреки ограничените сили и средства на институциите обединените усилия и обмяната на добри практики са ключът към подобряване на пътната безопасност в област Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА