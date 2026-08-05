Арест за агресивен мъж, пребил съседа си

Междусъседско сбиване разследват служители на полицейското управление в Свищов.

На 4 август в 21,00 ч. в полицейското управление е получен сигнал за саморазправа между двама мъже в крайдунавския град.

Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че малко по-рано същата вечер между двамата е възникнал конфликт, който е прераснал в размяна на юмруци и ритници. 37-годишен е прегледан в местната болница, където е установена фрактура на носни кости, а другият – 23-годишен е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.