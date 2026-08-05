Старши комисар Димитър Машов пое Областната дирекция на полицията в Стара Загора

Дългогодишният директор на ОДМВР – Велико Търново, ст. комисар Димитър Машов е новият директор на ОДМВР – Стара Загора, преназначен е временно със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той бе представен пред състава от двама заместник-министри – Емил Ганчев и Венцислав Катинов.

Ст. комисар Димитър Машов е роден на 5 януари 1976 г. Завършил е ВИПОНД на МВР в Симеоново, както и Университета по библиотекознание и информационни технологии в София.

Започва работа в системата на МВР през 2001 г. като оперативен работник в Осмо районно управление на СДВР. През 2002 г. е бил преназначен в сектор „Престъпления, свързани с МПС” при СДВР. От септември 2009 г. до април 2012 г. е изпълнявал длъжността началник 7 сектор СДВР. През април същата година заема поста зам.-директор ОДМВР – София и едновременно с това е бил и началник-отдел „Криминална полиция“.

Най-дълго време в трудовата си кариера той се задържа на поста директор на ОДМВР Велико Търново – от април 2015 г. до февруари 2026 г., когато преди парламентарните избори бе сменен от служебното правителство. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати. През 2018 г. бе номиниран от в. „24 часа“ за наградата „Достоен българин“. 42-годишният тогава полицай № 1 в областта бе номиниран заради лова на телефонни измамници в управлявана от него дирекция.

Във Велико Търново се появи на бял свят и първородната му дъщеря Христина.

Ана РАЙКОВСКА