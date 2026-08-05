Доброволци почистиха плажа на Янтра, събраха камара боклуци

Доброволци почистиха плажа на Янтра, след като придошлата река през май заля мястото и довлече след себе си различни отпадъци.

Момчетата и момичетата натрупаха камара от всевъзможни отпадъци. Водите на реката бяха довлекли гуми, опаковки, телени мрежи и различни предмети от бита.

Мястото трябва да бъде подготвено до 14 август, когато е началото на фестивала „48 часа Варуша юг“. Именно плажът е основната дестинация, която привлича много хора и събития. За съжаление, пейзажът е коренно променен. Водата помете много от дърветата, включително йога къщичката, която служеше за сцена на различни изпълнители.

„Предстои ни още работа по възстановяването на крайречната зона, но направихме най-важната стъпка – първата. Работим с архитекти, урбанисти и майстори по намирането на решения как да се погрижим за плажа по най-добрия начин. Ще се радваме да ви видим и на следващи акции, благодарим за помощта и отдадеността“, споделиха организаторите на фестивала.

Очаква се мястото да бъде облагородено, а за фестивала ще бъдат сложени така обичаните хамаци и дървени шезлонги.

По време на фестивала плажът става толкова оживен, че на него се събират хиляди посетители. За съжаление, интересът към мястото е само кампаниен, а не сезонен, както е на много места по света. Реката там, а и плажната ивица позволяват сериозно облагородяване и развитие, което към този момент не е предприето.

Вторият плаж, който миналата година беше включен в програмата на фестивала, този път няма да се използва. Става въпрос за ивицата под Владишкия мост, която стана домакин на доста събития. Наводненията нанесоха сериозни щети там, а почистването на този етап изглежда невъзможно.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът