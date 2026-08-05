Слагат единствения парен локомотив от 1912 година на входа на Горна Оряховица, БДЖ обаче го искат за музея си

Инж. Иван Неков ангажира областния управител с предложението единственият парен локомотив от 1912 г. да бъде експониран на кръговото кръстовище между Горна Оряховица и село Първомайци, като бъде поставен върху релси с атрактивно осветление, символизирайки влизането в железничарския град.

В момента антиката се намира в двора на локомотивното депо в Горна Оряховица и е скрит от обществеността. Експертът апелира да бъде почистена и обречената на забрава паметна плоча в двора на Локомотивното депо, която разказва за първата транспортна стачка в страната, тръгнала от Горна Оряховица. Тези си идеи той сподели с областния управител Марин Богомилов на работна среща.

Инж. Неков е бивш военнослужещ, настоящ строител на знакови транспортни обекти у нас, експерт по железопътна инфраструктура и дългогодишен радетел за каузите на запасното войнство в региона.

Инициативата му за този парен локомотив, придружена с готов проект за преместването, обаче е блокирана от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.

Дружеството в отговор на писмо на експерта е отказало с мотива, че локомотивът е единственият запазен представител от серията, притежава значителна историческа стойност и е неразделна част от музейния фонд на БДЖ.

Остава открит въпросът защо в Горна Оряховица няма жп музей или музейна сбирка, каквато има в близко Дряново, във връзка с вагонния завод.

Ана РАЙКОВСКА