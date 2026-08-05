Фестивал на патриотичната песен в Сушица почита подвига на местен герой от флота

На 5 септември в стражишкото село Сушица ще се поведе VII Фестивал на патриотичната песен „За теб, България!“. Организатор е местното НЧ „Станчо Станчев – 1896“, което кани участници от страната да направят заявките си.

Фестивалът е посветен на подвига на паметта на флотския герой старшина първа степен Димитър Атанасов Димитров, роден в селото. Неговата родна къща е превърната в музей, там има и барелеф, който всяка година през март е окичван с венци и цветя.

Ето какво казва историята за подвига на героя. На 4 март 1965 г. преследвачът на подводници, на който служи старши матрос Димитър Атанасов Димитров, се завръща във военноморската база от учебно плаване. Изстрелян куршум попада в склада с боеприпаси и от погреба започва да излиза дим. Главен старшина Васил Вачев, старшина II ст. Васил Ангелов и ст. матрос Димитров влизат и започват да вадят сандъците, за да изолират този, който дими. Митко сваля своя противогаз, защото му пречи да вижда по-добре в тъмнината. Горящият сандък е намерен и изхвърлен зад борда.

Корабът и екипажът са спасени. Вечерта на същия ден ст. м-с Димитров и гл. с-на Вачев са откарани във Военноморска болница. Старши матрос Димитър Димитров, който е получил белодробен оток, издъхва на 6 март 1965 г. Посмъртно е удостоен със званието „Герой на социалистическия труд”, орден „Георги Димитров”, а командването на Военноморския флот му присвоява званието „Старшина I степен”.

Ана Райковска