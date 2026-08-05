Галин Попов от ТАМ: „Сянката съм си вградил във Велико Търново“

Галин Попов, инициатор за създаването на културното пространство ТАМ и двигател на най-големия фестивал в България „48 часа Варуша юг“, присъства на подписването в Дряново на меморандума за сътрудничество между Велико Търново и Габрово за обща кандидатура за Европейска столица на културата през 2032 г.

Това е негова отколешна мечта, тъй като от експертността му от години се възползва и Габрово, и той работи в областта на културата и за двата града. Но, както откровено сподели пред „Борба“, той е вградил сянката си във Велико Търново и се е посветил на неговия културен просперитет.

Галин Попов е един от модераторите на процеса от самото му начало. „Виждам в тази обща кандидатура много позитиви, знам плюсовете и минусите и на двата града и разбирам колко много те се допълват. За да има успех една инициатива, човек трябва й бъде отдаден. Тази отдаденост на Велико Търново, с която толкова години се опитвам да работя, няма как да бъде променена, човек може да се посвети на една кауза. В Европейска столица на културата между два града аз разпознавам проект, който е толкова мил и ценен за мен, колкото всяко едно нещо, което съм направил досега“, заяви той.

Според него Габрово и Велико Търново имат изключително богата културна програма, проекти с дългосрочна визия – културния център „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово, музея на килимите във Велико Търново, който тепърва ще се прави и все още е с неясно бъдеще.

„За Центъра в Габрово имаха същото предизвикателство с базата, техният опит за извоюването й може да бъде много полезен за Велико Търново. Но, за да почерпим този опит, трябва да имаме близка връзка с Габрово, да разберем тези хора как са се справили. Това е един пример за скачените съдове, как това знание, експертиза и потенциал могат да бъдат еднакво разпределени в региона“, каза още Галин Попов.

А мястото на подписването той определя не само като символ за бъдещето, но и като уважение към миналото.

Ана Райковска

Сн. авторката